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Marruecos ha puesto en marcha un gran puerto a poco más de 30 kilómetros de Melilla, una infraestructura diseñada para transformar el comercio en el Mediterráneo oriental. La apertura de la primera terminal marca el inicio de un proyecto millonario que aspira a atraer tráficos y consolidar nuevas rutas marítimas.

Datos esenciales de Nador West Med: inversión y capacidad prevista

El complejo Nador West Med arrancó con la inauguración de su terminal oriental. La obra ha requerido una inversión total estimada en 54.000 millones de dírhams (unos 5.000 millones de euros), según fuentes del proyecto.

La terminal oriental de Nador West Med comenzó a operar tras una gran inversión.

Longitud de muelle: 1.520 metros.

1.520 metros. Calado: hasta 18 metros.

hasta 18 metros. Superficie de explanada: 70 hectáreas.

70 hectáreas. Objetivo de capacidad: 3,5 millones de TEU en 2030 para la primera fase.

Calendario de expansión: cómo se completará el megapuerto

La operativa del puerto se desplegará en fases para aumentar gradualmente su capacidad.

Fase inicial: terminal oriental ya en funcionamiento.

Fase siguiente: terminal occidental, prevista para abril de 2027.

Capacidad estimada de la segunda terminal: 900 metros de muelle y 1,8 millones de TEU anuales.

anuales. Capacidad total proyectada: hasta 5,3 millones de TEU una vez concluidas ambas terminales.

Operadores, servicios y la oferta logística del puerto

Las concesiones del complejo han sido adjudicadas a consorcios que combinan actores nacionales y grupos internacionales.

Terminal oriental: gestionada por un consorcio entre Marsa Maroc y Terminal Investment Limited (TIL), filial de MSC.

y Terminal Investment Limited (TIL), filial de MSC. Terminal occidental: concesionada a una alianza entre Marsa Maroc y CMA CGM .

y . Servicios adicionales: terminales para graneles sólidos, carga general, ro-ro y productos energéticos.

Infraestructura industrial: una zona logística e industrial de aproximadamente 700 hectáreas .

. Plantas energéticas: terminal de gas natural licuado con capacidad prevista de 5.000 millones de m³ anuales y otra para hidrocarburos.

y otra para hidrocarburos. Conectividad: están previstas conexiones por carretera y ferrocarril hacia el interior del país.

Impacto directo en puertos españoles: qué puede cambiar para Algeciras y Almería

La aparición de Nador West Med puede reconfigurar rutas y flujos en el Mediterráneo occidental. Dos puertos españoles observan con atención.

Puertos andaluces como Algeciras observan la expansión marroquí con preocupación.

Algeciras: centro tradicional de transbordo en la zona. En 2025 movió cerca de 4,73 millones de TEU.

centro tradicional de transbordo en la zona. En 2025 movió cerca de 4,73 millones de TEU. Tánger Med: referencia regional, con 11,1 millones de TEU en 2025, demuestra la capacidad de Marruecos para captar tránsito.

referencia regional, con 11,1 millones de TEU en 2025, demuestra la capacidad de Marruecos para captar tránsito. Almería: sensibilidad diferente, por su tráfico de pasajeros y mercancías; empresas locales temen efectos sobre la actividad provincial.

El alcance del impacto dependerá de las decisiones de las navieras y de la capacidad real del nuevo puerto para ofrecer costes y tiempos competitivos.

Estrategia marroquí: Tánger Med y la ofensiva por la logística

Nador West Med se enmarca en una política más amplia de expansión portuaria. Tánger Med ya ha crecido con fuerza y continúa su ampliación.

Proyecto Tánger Med 3: pretende añadir 4,5 millones de TEU de capacidad.

de capacidad. Meta conjunta: alcanzar cerca de 20 millones de TEU anuales una vez completadas las fases previstas.

anuales una vez completadas las fases previstas. Objetivo industrial: atraer fábricas, centros logísticos y proyectos energéticos vinculados a las terminales.

Empleo: el gobierno estima la creación de 14.000 empleos directos y 20.000 indirectos en torno al megaproyecto.

Qué factores condicionarán la posición competitiva del nuevo puerto

Varios elementos determinarán si Nador West Med logra desplazar tráficos consolidados.

Costes operativos: mano de obra, tasas y eficiencia en los procesos portuarios.

mano de obra, tasas y eficiencia en los procesos portuarios. Regulación ambiental: la normativa europea sobre emisiones puede influir en la elección de escalas.

la normativa europea sobre emisiones puede influir en la elección de escalas. Conectividad terrestre: enlaces ferroviarios y carreteros que reduzcan tiempos y costes logísticos.

enlaces ferroviarios y carreteros que reduzcan tiempos y costes logísticos. Redes comerciales: la capacidad de operadores como MSC y CMA CGM para integrar el puerto en sus líneas.

La diferencia normativa entre puertos fuera y dentro de la UE vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre competitividad. Para los puertos andaluces la respuesta pasa por mejorar infraestructuras y mantener atractivo para las grandes navieras.