Instagram activa Apple Music desde hace dos semanas y ahora puedes guardar en una lista las canciones que descubras en publicaciones, historias y Reels tocando «Añadir a Apple Music».
La integración permite vincular tu cuenta de Apple Music desde el propio enlace de una canción en Instagram; tras autorizar la conexión, el botón «Añadir a Apple Music» envía cada tema seleccionado a una lista llamada «Canciones de Instagram» dentro de la Biblioteca de la app Música, según Actualidad iPhone.
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Instagram: cómo guardar en una lista las canciones que compartes desde Apple Music
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El guardado no es automático: la función pide que seas tú quien toque el nombre del tema en la publicación y confirme que quiere añadirlo. Actualidad iPhone describe el flujo así: abrir la publicación o historia con música, tocar el enlace del tema, conectar Apple Music cuando se solicite y pulsar «Añadir a Apple Music».
Para que Instagram active la opción hace falta tener instalada la app Música de Apple y una suscripción a Apple Music; la lista creada aparece como «Canciones de Instagram» (Instagram Songs) y se sincroniza en la Biblioteca de la app Música del dispositivo.
La novedad acerca Apple Music a los usuarios que descubren música mientras navegan por la red social, equiparando la experiencia que Spotify ya ofrecía con Instagram: ahora el enlace musical deja de ser solo una referencia y pasa a ser una vía para salvar temas en tu biblioteca.
Si necesitas comprobar ajustes de Apple en el iPhone antes de usar la función, puedes consultar artículos sobre novedades de Apple y aplicaciones en el ecosistema; por ejemplo, sobre Gemini Live en CarPlay y las betas de iOS que afectan a música y servicios.
En la práctica, Instagram activa Apple Music y facilita conservar rápidamente canciones que verías en historias o publicaciones, pero el guardado depende siempre de la acción del usuario y de conceder permisos a la conexión entre ambas aplicaciones.
Sources
- Actualidad iPhone — explicación del despliegue, pasos para vincular y confirmación de que las canciones van a la lista «Canciones de Instagram» en Biblioteca.
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