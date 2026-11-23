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Serie A: la liga italiana arrancará la temporada 2026/27 el 22 de agosto y podrá seguirse en España en DAZN, según el acuerdo de derechos vigente.

La Serie A reúne clubes como Inter de Milán, Juventus, AC Milan, Napoli y Roma, y la plataforma DAZN renovó su acuerdo para emitir el campeonato en España hasta el final de la temporada 2028/29, según la nota de prensa publicada por medios deportivos.

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Además de la liga, DAZN cubrirá también la Coppa Italia y la Supercoppa, lo que significa que los abonados en España podrán ver el calendario completo de la Serie A y las competiciones nacionales italianas en la misma plataforma.

Para seguir la Serie A desde España la opción principal es la suscripción a DAZN; la renovación asegura la oferta de narraciones, análisis y contenido adicional (documentales y programas) que la plataforma ha ido incorporando.

La renovación y el calendario facilitan que los aficionados planifiquen la temporada: la liga suele incluir clásicos como el Derby della Madonnina, el Derby d’Italia y el Derby della Capitale, que forman parte del atractivo de cada jornada.

Si buscas más cobertura europea y noticias de clubes relacionados, puedes ver la sección de resultados y análisis internacionales o las crónicas de competiciones continentales en la web.

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