Serie A: la liga italiana arrancará la temporada 2026/27 el 22 de agosto y podrá seguirse en España en DAZN, según el acuerdo de derechos vigente.
La Serie A reúne clubes como Inter de Milán, Juventus, AC Milan, Napoli y Roma, y la plataforma DAZN renovó su acuerdo para emitir el campeonato en España hasta el final de la temporada 2028/29, según la nota de prensa publicada por medios deportivos.
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Además de la liga, DAZN cubrirá también la Coppa Italia y la Supercoppa, lo que significa que los abonados en España podrán ver el calendario completo de la Serie A y las competiciones nacionales italianas en la misma plataforma.
Para seguir la Serie A desde España la opción principal es la suscripción a DAZN; la renovación asegura la oferta de narraciones, análisis y contenido adicional (documentales y programas) que la plataforma ha ido incorporando.
La renovación y el calendario facilitan que los aficionados planifiquen la temporada: la liga suele incluir clásicos como el Derby della Madonnina, el Derby d’Italia y el Derby della Capitale, que forman parte del atractivo de cada jornada.
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Sources
- SatCesc.com — informó que DAZN renovó los derechos para emitir la Serie A en España hasta la temporada 2028/29 y que la plataforma cubrirá también la Coppa Italia y la Supercoppa.
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