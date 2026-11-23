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Lidl estrena un supermercado en el nuevo centro comercial Alerce Park de Aranjuez el 20 de noviembre, un establecimiento de 1.844 m² que, según la nota informativa, incorpora una plantilla de 30 personas y una inversión de 6,5 millones de euros.

La cadena alemana abre este local dentro del parque comercial Alerce Park de Aranjuez, que, según las informaciones recogidas, inicia actividad con operadores como Mercadona y Decathlon y una ocupación completa de sus locales.

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El supermercado de Lidl en Alerce Park se describe en la información previa a la apertura como una tienda de 1.844 metros cuadrados que ha generado 30 puestos de trabajo directos y se ha desarrollado con una inversión anunciada de 6,5 millones de euros por parte de la compañía.

Alerce Park, el nuevo parque comercial donde se ubica la tienda, abrió sus puertas el 20 de noviembre y aparece en los comunicados como un proyecto con más de 20.000 m² de superficie comercial y el 100% de ocupación, con operadores nacionales e internacionales que suman más de 350 empleos directos vinculados al complejo.

Qué ofrece la nueva tienda

El establecimiento de Lidl se incorpora al listado de operadores del parque y, según las fuentes consultadas, funcionará con el horario y los servicios habituales de la cadena en España, incluyendo secciones de alimentación fresca y ofertas puntuales para el hogar.

La apertura se enmarca en una oleada de aperturas y modernizaciones de Lidl en la Comunidad de Madrid durante noviembre, según los resúmenes de actividad de la empresa.

Por qué importa para Aranjuez

Para el municipio, la llegada de Alerce Park y de grandes operadores como Lidl supone, según las notas de prensa y la cobertura previa a la apertura, una oferta comercial ampliada para los 130.000 potenciales clientes del área y un impulso en empleo local por las contrataciones directas e indirectas vinculadas al parque.

La puesta en marcha del parque comercial también incluye facilidades de aparcamiento y una previsión de flujo de clientes que los promotores esperan sostener con una mezcla de supermercados, tiendas especializadas y restauración.

Sources

Google News (RSS) — nota agregada que anuncia la apertura de Lidl en Alerce Park, la inversión de 6,5 M€ y la plantilla prevista de 30 empleados.

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