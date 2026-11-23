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Elisa hija de Almudena Grandes figuró como número 4 en la candidatura de La Falange para las elecciones madrileñas del 4 de mayo de 2021, según los listados oficiales y la cobertura de la prensa.

Elisa García Grandes, hija de Almudena Grandes y del poeta y director del Instituto Cervantes Luis García Montero, aparece en varias noticias de abril de 2021 como «número 4» en la lista de La Falange para la Comunidad de Madrid, junto al dirigente Manuel Andrino Lobo en los puestos de salida.

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La inclusión de Elisa en la candidatura fue recogida por medios como Libertad Digital, que señaló que la joven iba «después de Manuel Andrino Lobo, Norberto Pedro Pico Sanabria y José Ramón Franco Abad» en la misma lista, y por El HuffPost, que añadió contexto sobre su participación previa en actos del partido.

Elisa hija de Almudena Grandes ya había recibido atención mediática a finales de 2020 por su vinculación pública con la formación: El HuffPost publicó que había dado una conferencia el 4 de diciembre titulada «Nacionalsindicalismo: ¿por qué en España?» y que en el vídeo se le presenta como «camarada» y experta en filosofía medieval.

En esa cobertura, El HuffPost cita fragmentos del acto y atribuye a Elisa una valoración sobre figuras históricas del movimiento: el artículo recoge que ella considera a José Antonio Primo de Rivera un «pilar espiritual».

La presencia de Elisa García Grandes en la lista contrastó con la conocida trayectoria política y cultural de sus padres; la noticia generó reacciones en redes y debates en prensa sobre la singularidad del caso, un punto que también registraron las crónicas de abril de 2021.

En resumen, lo verificable con fuentes abiertas es que Elisa hija de Almudena Grandes figuró como número 4 en la candidatura de La Falange para las elecciones madrileñas de 2021 y que previamente había intervenido en actos del partido donde expresó posiciones que la vinculan ideológicamente al nacionalsindicalismo.

Sources