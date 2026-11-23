Hoy, 23 de noviembre, llega a Lidl esta aspiradora sin cables 2 en 1 con 100 W de potencia y varios accesorios – Xataka
La SilverCrest que anuncia Xataka se presenta como una aspiradora sin cables 2 en 1 destinada a la limpieza rápida del hogar, con 100 W de potencia y varios accesorios incluidos para su uso como aspirador de mano y de escoba.
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Según la información difundida en el resumen de noticias que cita Xataka, el modelo llegará a la venta en Lidl el 23 de noviembre y se ofrece como alternativa económica para quienes buscan una aspiradora sin cables 2 en 1 para limpiezas puntuales.
El equipo se describe con una potencia nominal de 100 W y viene con varios accesorios que permiten usarlo tanto en su modo stick como en modo aspirador de mano para sofás, esquinas y el interior del coche.
La llegada del producto se enmarca en las habituales ofertas de Lidl con electrodomésticos de su marca SilverCrest, que suelen ponerse a la venta en tiendas físicas y, en ocasiones, en el portal de la cadena durante las semanas de promociones.
Si quieres comparar lanzamientos recientes de Lidl o conocer otros productos en oferta, esta noticia sigue la misma pauta que el regreso del robot de cocina: Monsieur Cuisine Smart, y encaja con la línea de artículos de hogar como el cubo de basura doble que Lidl ha comercializado este mes.
En ausencia de una ficha comercial oficial abierta en el sitio de Lidl en el momento de la publicación, Xataka es la fuente primaria que recoge la ficha técnica básica y la fecha de salida; la nota menciona explícitamente la potencia de 100 W y los accesorios como puntos destacados.
Sources
- Xataka (Google News) — proporciona la nota sobre la aspiradora SilverCrest, la fecha de llegada al catálogo de Lidl, la potencia de 100 W y la existencia de varios accesorios.
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