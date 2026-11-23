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Carrefour tira el precio de esta tele Samsung OLED en su Black Friday: tiene 65 pulgadas y es ideal para cine o videojuegos – Xataka — la oferta apunta al modelo Samsung TU65M80HAU por 499 € según los listados de ofertas.

El televisor aparece en los listados promocionales como un Smart TV MiniLED de 65″ (165,1 cm) con resolución 4K UHD y tasa de refresco de 144 Hz, bajo la referencia TU65M80HAU, según los resultados de búsqueda que recogen la oferta en Carrefour.

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La ficha técnica que aparece en los listados enlazados describe el panel MiniLED, el procesador NQ4 AI Gen2 y funciones de audio como OTS Lite y Q-Symphony, características que se resaltan en las páginas de oferta relacionadas con Carrefour.

En algunos anuncios y agregadores la reducción deja la unidad en 499 €, y se indica además que la promoción forma parte de las campañas de Black Friday de la cadena, con posibilidad de devolución del importe equivalente al IVA en cupón en determinadas versiones de la oferta.

Si estás comparando alternativas, en la misma cadena se han publicado otras promociones de televisores Samsung de 65 y 85 pulgadas en fechas próximas, con precios que varían según el modelo y la tecnología de panel.

La pieza cubre la oferta reportada por Xataka en el flujo de noticias y los listados de promoción que recogen el televisor TU65M80HAU a 499 € en Carrefour; antes de comprar conviene comprobar la disponibilidad en tu tienda y las condiciones del cupón o reembolso del IVA que ofrezca la cadena.

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