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Carrefour lo vuelve a hacer: en su sección de oportunidades aparece el Huawei Band 9 listado a 48,31 € y la oferta aparece junto a una promoción que, según medios, incluye 45 euros para llenar la nevera.

La ficha de producto en la web de Carrefour muestra el «Smartwatch Huawei BAND 9, Bluetooth 5.0, BLE – Rosa» con precio de 48,31 € en la sección de oportunidades de la tienda online.

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El titular recogido por el feed de noticias atribuye a Carrefour una promoción combinada: además del descuento en el reloj, menciona un incentivo de 45 euros para compras de supermercado, formulado como «45 euros para llenar la nevera» en la reseña.

El Huawei Band 9 es presentado en la tienda como un dispositivo de pulsera de actividad; la página de Carrefour lo lista entre los productos de oportunidades de la marca Huawei, con disponibilidad online visible en la misma sección.

Si te interesa comparar otras ofertas tecnológicas y de supermercado en la cadena, revisa la cobertura previa sobre ofertas de Carrefour en tecnología y alimentación en nuestro sitio.

Consejo práctico: antes de comprar, confirma la disponibilidad y el precio final en la página del producto de Carrefour y comprueba condiciones de la promoción de 45 euros —el descuento o bono puede estar sujeto a requisitos de compra, fechas o unidades limitadas.

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