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Almería: previsión meteorológica de AEMET para hoy, martes 24 de noviembre – El Confidencial indica una máxima de 20 °C y una mínima de 13 °C en la capital.

Según El Confidencial, que reproduce datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la jornada arrancará con ambiente sin nubes y la nubosidad aumentará a partir de las 06:00 horas, para terminar con cielos poco nubosos.

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La previsión de AEMET para Almería sitúa las temperaturas en 20 °C de máxima y 13 °C de mínima; además, se esperan brisas ligeras de dirección sur durante el día, según el mismo texto.

El artículo apunta que el miércoles mantendrá pocas nubes y temperaturas máximas similares, con mínimas en torno a los 12 °C, y que el jueves podría registrarse alguna precipitación débil con termómetros entre 11 y 18 °C.

Si necesita consultar la predicción oficial por municipios o actualizaciones, la AEMET ofrece herramientas y widgets con datos horarios y por localidades.

Para contexto local, recuerde que la previsión de AEMET y su evolución pueden actualizarse con nuevas salidas numéricas; El Confidencial advierte que la información debe considerarse provisional hasta próximas actualizaciones.

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