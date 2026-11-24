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La serie tierra de mafiosos estrenará su segunda temporada el 21 de septiembre de 2026 en SkyShowtime España, según el tráiler oficial publicado en línea.
El tráiler descrito como «Tierra de mafiosos Temporada 2 – Trailer Oficial (Español) © SkyShowtime España» indica explícitamente: «Estreno 21 de septiembre 2026 SkyShowtime», según la ficha de vídeo en Dailymotion.
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SkyShowtime aparece como la plataforma que emitirá la T2 en España en el material promocional accesible en Dailymotion, donde el texto del vídeo marca la fecha de lanzamiento.
Antes del debut de la segunda temporada, la prensa española informó que la producción ya había sido renovada para una tercera temporada; La Razón señaló la confirmación de la temporada 3.
Qué confirma el tráiler y qué contexto aporta la renovación
El tráiler oficial disponible en Dailymotion sirve como anuncio promocional de la fecha: su descripción incluye la frase literal «Estreno 21 de septiembre 2026 SkyShowtime», lo que sitúa el lanzamiento en esa jornada para el mercado español.
Por su parte, el artículo de La Razón reportó que la serie —identificada también por su título internacional MobLand— fue renovada para una tercera temporada poco antes del estreno de la segunda.
La renovación antes del estreno de la T2 ofrece contexto sobre la confianza de la productora y la plataforma en la continuidad de la historia, y convierte el lanzamiento del 21 de septiembre en la antesala de una etapa más amplia de la serie.
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Sources
- Dailymotion — página del tráiler oficial que indica «Estreno 21 de septiembre 2026 SkyShowtime» en la descripción del vídeo.
- La Razón — artículo que informa de la renovación de MobLand (Tierra de mafiosos) para una tercera temporada antes del estreno de la T2.
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