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Aldi inaugura un nuevo supermercado en Torrevieja y ya suma 44 en la provincia, según anunció la nota recogida en Google News sobre la apertura.

La apertura en Torrevieja se menciona explícitamente en el resumen incluido en el feed de noticias que reportó la inauguración y el cómputo de centros en la provincia.

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El nuevo establecimiento de Aldi en Torrevieja está registrado en listados comerciales con dirección en Avda. Tirso de Molina, 2, Torrevieja, Alicante, según la ficha de Alimarket consultada.

La noticia del estreno local se encuadra en la expansión regional que la cadena ha mantenido en los últimos años; en otra nota del sitio se detallan aperturas y planes de empleo vinculados a la compañía.

Si busca contextos relacionados con puestos y contratación en la cadena, puede consultar los artículos previos sobre ofertas de empleo y sobre la ocupación de locales históricos por la firma en la calle de Sants, que muestran cómo Aldi ha ido ampliando su red urbana.

Qué se sabe y qué no: la pieza original recuperada en el feed recoge la inauguración y el número total de tiendas en la provincia; la dirección del punto en Torrevieja aparece en la ficha de Alimarket. El comunicado inicial no incluía un horario de apertura detallado ni fotos oficiales, por lo que esos datos aún no han sido verificados en una nota de prensa de la compañía.

La información disponible hoy permite confirmar la apertura y su localización, pero no ofrece más detalles sobre ofertas de lanzamiento ni el calendario de incorporación de plantilla en la tienda concreta.

Sources