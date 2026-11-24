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Carlos Franganillo es una de las voces más reconocibles del informativo nocturno en España. Su recorrido profesional combina largas temporadas en el extranjero con decisiones claves en cadenas nacionales. Ese viaje personal y profesional define hoy su estilo periodístico y su vida familiar.

De Oviedo al periodismo internacional: formación y primeros pasos

Nacido en Oviedo en 1980, Franganillo cultivó desde joven el interés por la actualidad global. Estudió en Madrid en la Universidad CEU San Pablo, donde combinó Comunicación Audiovisual y Periodismo. Su preparación le dio herramientas técnicas y narrativas para afrontar reportajes complejos.

Sus inicios fueron en medios locales y radio. Trabajó con periódicos regionales y con emisoras antes de incorporarse a la redacción de Radio Nacional de España.

Prácticas en la prensa asturiana.

Redacción en RNE, primero en Oviedo y luego en Madrid.

Especialización en política y asuntos internacionales.

La consolidación en RTVE y el salto a corresponsal

En 2008 logró su plaza en RTVE y se integró en el área internacional de los telediarios. Su solvencia ante la cámara y su capacidad para explicar crisis le valieron encargos como enviado especial.

Durante esos años cubrió emergencias, movimientos sociales y situaciones de alto impacto. Su trabajo mostró una mezcla de contexto y cercanía con los protagonistas.

Coberturas relevantes: Moscú, Ucrania y Washington

Su etapa en Moscú le convirtió en testigo directo de procesos políticos y tensiones entre Rusia y Occidente. Posteriormente, en Washington D. C., siguió la política estadounidense en momentos decisivos.

Moscú, escenario de varias coberturas clave en la carrera de Franganillo.

En Rusia

Informes sobre la dinámica política bajo Vladimir Putin.

Seguimiento de elecciones y cambios legislativos.

Reportes sobre la crisis de Ucrania y la anexión de Crimea.

En Estados Unidos

Relatos sobre la fase final de la presidencia de Barack Obama.

Cobertura de la apertura de relaciones con Cuba.

Seguimiento de la campaña de 2016 y los primeros años de la administración Trump.

Washington D.C., donde cubrió la política y grandes eventos internacionales.

Regreso a España y transformación de los informativos

Su vuelta a Madrid marcó un cambio. Fue llamado para presentar el Telediario nocturno en La 1, y años después, aceptó un nuevo reto en Informativos Telecinco.

En ambos proyectos introdujo recursos narrativos y técnicos para contar mejor las noticias. Buscó alejar el formato del mero presentador y acercarlo a la crónica desde el terreno.

Mayor presencia de reportajes en exteriores.

Uso de infografías y realidad aumentada para explicar temas complejos.

Ritmo más cinematográfico, pero sobrio.

Momentos de cobertura que marcaron su carrera

Franganillo encabezó despliegues informativos en situaciones clave que se convirtieron en referencia profesional.

La respuesta en la frontera ucraniana tras la invasión de 2022.

La erupción volcánica en La Palma en 2021.

Reportajes monográficos sobre la pandemia de COVID-19.

El cambio a Mediaset y la nueva etapa en Telecinco

A finales de 2023 su llegada a Mediaset abrió una etapa distinta. Asumió la dirección y presentación del informativo nocturno, tomando el relevo de una referencia histórica.

La nueva etapa apostó por un plató tecnológico y un enfoque centrado en reportajes en terreno y análisis detallados.

Familia, movilidad y conciliación

Franganillo mantiene una vida privada discreta. Está casado con Ana Ortega, profesional vinculada al ámbito gallego, y juntos forman una familia numerosa.

Sus traslados internacionales exigieron adaptaciones familiares. Él mismo reconoce la importancia de la flexibilidad de su pareja para aceptar cambios.

Cuatro hijos: tres varones y una niña.

Equilibrio entre jornadas intensas y fines de semana familiares.

Visitas recurrentes a Asturias y Galicia para desconectar.

Un corresponsal que valora la cercanía y la rutina

Franganillo subraya que trabajar fuera implica conocer sistemas educativos, sanitarios y redes de apoyo. La paternidad transforma la agenda y multiplica las interacciones con colegios y médicos.

Para él, el ejercicio periodístico exige estímulos constantes para mantener un punto de vista depurado. Esa búsqueda de contexto es la que alimenta sus piezas y sus presentaciones en plató.

Imagen pública y estilo personal

El presentador combina discreción personal con visibilidad profesional. Huye de los focos sociales y prioriza el trabajo en equipo y la credibilidad informativa.

Su lenguaje en pantalla se caracteriza por la precisión en la dicción y por una calma que busca ordenar la complejidad de los hechos.

Cómo articula sus informativos hoy

En su actual formato televisivo promueve:

Reportajes de proximidad que expliquen consecuencias sociales.

Gráficos y recursos visuales para facilitar la comprensión.

Análisis pausado que dé contexto a sucesos globales.

Balance entre vida profesional y raíces asturianas

Aunque ha vivido largos periodos fuera, mantiene un vínculo con su tierra. Sus escapadas a Asturias y Galicia son un recurso para recargar y preservar tradiciones familiares.

Ese punto de regreso contribuye a su mirada periodística, que mezcla experiencia externa con sensibilidad local.