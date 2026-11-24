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Una mujer con amplia experiencia en el entorno del trabajo sexual presentó ante la Fiscalía una denuncia sobre posibles casos de explotación sexual de menores en distintos puntos de Ceuta. Su relato, que mezcla observación directa y recorrido por varias zonas, ha activado la investigación judicial y reaviva el debate sobre la protección de jóvenes en la ciudad autónoma.

Quién ha presentado la denuncia y su experiencia

La denuncia fue firmada por Susana Pastor, figura conocida en el ámbito como una persona vinculada a la gestión y al estudio del trabajo sexual. Aporta más de quince años de experiencia en el terreno y afirma haber realizado labores de investigación y divulgación sobre trata y explotación en distintos países europeos.

Pastor expone que su trayectoria le permite identificar indicios de vulnerabilidad y explotación. No obstante, subraya que su observación no sustituye la comprobación pericial ni judicial.

Zonas de Ceuta donde se observaron indicios

En su escrito, la denunciante enumera varias áreas por las que se desplazó y en las que detectó personas con apariencia de ser menores. Pide que se verifiquen las edades y circunstancias de quienes allí estaban.

Zonas de Ceuta donde la denunciante observó indicios de menores en riesgo.

San Amaro

Barrio del Príncipe

Alrededores de un concesionario Renault

Entorno del CETI

Los Rosales

La barriada de la Pantera

Zona de Hadú

Playa Benítez

Trampolín

Descripción del episodio más grave observado

Según la denuncia, el 27 de octubre, sobre las 13:00, Pastor permaneció observando cerca del concesionario Renault durante unos treinta minutos. Relata que varias jóvenes de aspecto juvenil se acercaron a un hombre adulto.

La persona adulta, descrita con jersey rojo y vaqueros, entregó dinero a una de las chicas y ambos se alejaron hasta situarse detrás de un vehículo. La denunciante asegura que presenció un contacto sexual entre ambos.

Ella estima que una de las jóvenes no superaba los quince años, pero pide que la autoridad competente verifique la edad y las circunstancias.

Intentos de aviso a la policía y recursos solicitados

Pastor asegura haber llamado por teléfono a la comisaría de Ceuta desde su número de contacto para solicitar intervención. No obtuvo respuesta y, ante la ausencia de reacción, elevó los hechos al Ministerio Fiscal.

En la denuncia pide medidas concretas:

Investigación urgente de los hechos.

Comprobación de las edades y la identificación de las posibles víctimas.

Detección e identificación de adultos implicados.

Protección inmediata para menores en riesgo.

Revisión de grabaciones de cámaras en el área para preservar pruebas.

Indagación sobre posibles terceras personas que faciliten o se beneficien de la explotación.

Posición de la denunciadora sobre el trabajo sexual

La autora del informe distingue entre trabajo sexual voluntario y explotación. Defiende la actividad ejercida por adultos con consentimiento.

A la vez, insiste en la necesidad de denunciar y combatir cualquier forma de coacción y abuso. Afirma que su experiencia le permite detectar indicios de trata y prostitución forzada y que está dispuesta a aportar más datos y a ratificar su declaración ante la Fiscalía.

Afirma que la defensa del trabajo sexual libre implica denunciar la explotación, y reclama que las autoridades actúen con rapidez ante indicios de menores en riesgo.

Contexto: aumento de denuncias de violencia sexual en Ceuta

La denuncia llega en un momento de alarma por un incremento de agresiones sexuales en Ceuta tras la llegada masiva de personas a la ciudad.

El contexto de aumento de denuncias de violencia sexual en Ceuta ha activado más investigaciones.

Entre el 30 de julio y el 14 de septiembre se registraron 37 agresiones sexuales .

. De esas, 10 fueron con penetración .

. En años previos, las cifras anuales fueron notablemente menores: nueve violaciones en 2025; ocho en 2023; cinco en 2024.

Estos números despertaron críticas y llamadas a reforzar la protección de menores y la capacidad de respuesta policial y judicial.

Estado actual del caso y pasos procesales

La Fiscalía General del Estado ha confirmado la recepción de la denuncia y ha iniciado actuaciones de investigación. Se procederá a verificar identidades, edades y posibles pruebas materiales.

La denunciante permanece a disposición para ampliar su declaración y facilitar más detalles sobre las ubicaciones y las personas observadas.