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Mercadona estrena en Lanzarote su nuevo modelo de supermercado: así cambia la forma de comprar – La Provincia reporta la llegada del nuevo modelo de tienda a la isla y qué servicios incluirá.

Según el avance local, Mercadona estrena en Lanzarote su nuevo modelo de supermercado: así cambia la forma de comprar llega con el llamado modelo de tienda eficiente, pensado para optimizar el acto de compra y actualizar secciones dentro del establecimiento.

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Los detalles sobre cómo es ese nuevo modelo proceden de coberturas previas del grupo y de ejemplos de tiendas ya renovadas: Diariocrítico describe que el modelo incorpora una sección “Listo para Comer”, un obrador y cambios en frescos, así como mejoras en ergonomía para los trabajadores y soluciones tecnológicas en tienda.

El nuevo modelo de supermercado anunciado en Lanzarote mantiene rasgos vistos en otras inauguraciones: pasillos más amplios, mobiliario renovado en perfumería y charcutería, una exposición de panadería y un mayor protagonismo de platos preparados para llevar, según la descripción del diseño de tienda eficiente.

Mercadona estrena en Lanzarote su nuevo modelo de supermercado: así cambia la forma de comprar, y la compañía apunta a mejoras energéticas y de ergonomía que ya se aplicaron en reformas anteriores, con un menor consumo eléctrico y dispositivos digitales para gestión interna.

La pieza local señalada en el resumen de prensa que motivó esta nota confirma la apertura en Lanzarote; en paralelo, la experiencia de otras tiendas con el nuevo modelo describe hasta un 40% de ahorro energético respecto a modelos convencionales y la incorporación de procesos que reducen sobreesfuerzos del personal.

Por contexto en el archipiélago, Mercadona ya ofrece en las islas servicios como la sección “Listo para Comer” en tiendas anteriores, y la llegada del nuevo modelo en Lanzarote supone una actualización de su oferta local y de la experiencia de compra.

Para lectores interesados en la expansión de la cadena y en oportunidades de empleo relacionadas, puede consultarse la cobertura sobre la expansión de la empresa en Portugal y las vacantes abiertas en otras provincias, que muestran la estrategia de crecimiento y búsqueda de plantilla.

La llegada del nuevo modelo a Lanzarote es parte de una estrategia continuada de actualizaciones de tienda que la compañía viene implantando desde 2018-2019 en distintos formatos, con reformas integrales y nuevas secciones que buscan mejorar la experiencia del cliente y la eficiencia operativa.

Sources

Google News / La Provincia (resumen) — anuncio y titular sobre la llegada del nuevo modelo a Lanzarote.

— anuncio y titular sobre la llegada del nuevo modelo a Lanzarote. Diariocrítico — descripción del Modelo de Tienda Eficiente: secciones “Listo para Comer”, ahorro energético, ergonomía y dispositivos digitales en tienda.

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