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Lidl comienza su Black Friday con ofertas en televisores desde 128 euros y pantallas de hasta 75 pulgadas – Xataka: la cadena anuncia descuentos en varias smart TV, con modelos anunciados desde 128 € y opciones de gran formato.
La información procede del aviso que Xataka amplificó en Google News, que resume la apertura de la campaña de Black Friday de Lidl con «ofertas en televisores desde 128 euros» y pantallas de hasta 75 pulgadas.
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En la selección aparecen televisores de pequeño y gran formato, y la nota menciona precios de entrada muy por debajo de lo habitual en modelos básicos; la comunicación llega en el arranque de las promociones de fin de noviembre.
Si buscas comparar opciones, tiendas como Carrefour o MediaMarkt suelen publicar sus propias ofertas de Black Friday; en este sitio hemos cubierto rebajas en electrónica de gran formato y otros lanzamientos recientes.
Entre artículos relacionados de la sección local se pueden leer reseñas y noticias sobre productos y reaperturas de Lidl, por ejemplo la llegada de la Monsieur Cuisine Smart a tiendas y otros electrodomésticos en oferta, así como ofertas de SilverCrest y pequeños aparatos en el próximo folleto.
Qué está confirmado y qué falta por verificar
Lo verificado por la fuente consultada es que Lidl ha iniciado una campaña de Black Friday con televisores anunciados «desde 128 euros» y que la oferta incluye pantallas de hasta 75 pulgadas; esos son los datos concretos presentes en el resumen de Xataka citado.
No hemos localizado aún un folleto oficial de Lidl España o una nota de prensa directa en la web corporativa que detalle modelos concretos, precios por referencia o fechas exactas de disponibilidad en tienda y online, por lo que recomendamos comprobar el folleto local de Lidl o la web oficial antes de comprar.
Sources
- Google News / Xataka (resumen) — título y resumen que informan del inicio de la campaña de Black Friday de Lidl con televisores anunciados desde 128 € y pantallas hasta 75″.
- Telealmerianoticias — contexto editorial sobre otros productos y ofertas en Lidl durante la misma semana.
- Telealmerianoticias — cobertura relacionada de producto disponible en tiendas Lidl recientemente.
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