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La Ley de Propiedad Horizontal aclara cuándo puedes alquilar tu garaje: en general el propietario puede arrendar una plaza privativa a una persona ajena al edificio sin pedir permiso a la comunidad.

El resumen de La Manzana Mordida señala que «el propietario puede, por regla general, alquilar una plaza privativa a alguien ajeno al inmueble sin pedir permiso a la comunidad, salvo que exista una restricción válida en el título constitutivo o los estatutos.»

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El mismo texto recuperado explica que la plaza puede figurar en la escritura como «elemento privativo independiente, un anexo de la vivienda o una participación indivisa con derecho de uso», por lo que conviene comprobar cómo aparece en la escritura antes de ponerla en alquiler.

Además, un vídeo informativo de El Periódico Mediterráneo recoge que la comunidad puede establecer prohibiciones legales: «la comunidad puede prohibirlo» en sus estatutos cuando exista una cláusula válida.

Si los estatutos contienen una prohibición expresa y válida, esa limitación impide el alquiler a terceros, según el material consultado; no basta la inquietud del presidente o de algunos vecinos para imponer la restricción.

Antes de anunciar la plaza en plataformas de alquiler, revise la escritura y los estatutos y, si hay dudas sobre su interpretación, consulte a un profesional para evitar sanciones o reclamaciones posteriores.

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