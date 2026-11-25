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Victoria Federica, de nuevo soltera: rompe con Jorge Navalpotro – La Razón aparece como titular en un aviso difundido en Google News que reporta la supuesta ruptura y revive la atención sobre la relación.

La información procede del titular recogido en el flujo de Google News atribuido a La Razón; el texto del aviso sugiere que la pareja habría terminado, pero no facilita en el titular más detalles sobre cuándo o por qué se habría producido la ruptura.

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Como contexto, Europa Press publicó el 22 de febrero de 2026 que Victoria Federica mantenía una relación con el empresario Jorge Navalpotro y que ella no dudaba en mostrar en redes sociales imágenes y mensajes de complicidad, una señal pública del noviazgo en ese momento.

La noticia del titular y la crónica de Europa Press ofrecen dos ángulos: uno, la afirmación de ruptura difundida por La Razón; dos, la constatación previa de la relación en febrero de 2026 por Europa Press. Ante la ausencia de un comunicado oficial reproducido en fuentes abiertas en este momento, las dos piezas juntas describen el ciclo informativo pero no confirman detalles sobre causas o fechas exactas.

Seguiremos la evolución de la historia conforme surjan notas oficiales o declaraciones verificables del entorno de Victoria Federica o de Jorge Navalpotro.

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