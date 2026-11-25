Enma suarez acudió a ‘La Revuelta’ el 24 de noviembre para hablar de la película ‘Hermanas’, según la crónica y la emisión del programa.
En la edición del 24 de noviembre, Emma Suárez —citada en la cobertura con su nombre real— participó en el plató junto a Elena Anaya para conversar sobre ‘Hermanas’, la película dirigida por Ione Hernández que aborda relaciones familiares y abusos, según El Independiente.
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La emisión completa del programa del 24 de noviembre está disponible en RTVE Play y muestra la intervención de las actrices en directo, incluida una conversación sobre los temas de la película, confirma RTVE.
20minutos recogió además un momento informal del programa: «Elena Anaya, Emma Suárez y Broncano improvisan un karaoke», detalle que ilustra la química entre las invitadas durante la entrevista.
Enma suarez aparece en estas piezas promocionales comentando el filme ‘Hermanas’ y su intención de que el cine sirva como altavoz para historias familiares, según la entrevista recopilada por El Independiente y otros resúmenes del día.
El artículo y la emisión confirman la fecha y el contexto de la aparición: la charla ocurrió en el set de ‘La Revuelta’ el 24 de noviembre y se centró en la película y sus temas, según RTVE y El Independiente.
Tanto espectadores como medios señalaron la intervención como parte de la promoción de la película; la nota incluye un momento distendido de karaoke en el que participaron las invitadas, según 20minutos.
Por otra parte, Luis Suárez Díaz
es mencionado en el encabezado de datos asociados a esta pieza editorial como entidad ligada al contenido, sin que los artículos consultados relacionen hechos adicionales sobre él.
Sources
- 20 Minutos — reportaje que documenta el karaoke y la presencia de Emma Suárez en ‘La Revuelta’ el 24 de noviembre.
- El Independiente — entrevista y contexto sobre la película ‘Hermanas’ y la participación de Emma Suárez.
- RTVE — emisión completa del programa del 24 de noviembre que muestra la intervención en directo.
Emma Suárez: acudió a ‘La Revuelta’ el 24 de noviembre para hablar de ‘Hermanas’
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