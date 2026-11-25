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Una investigación policial ha desarticulado una red de tráfico de hachís con ramificaciones entre Marruecos y España. La operación, desarrollada en varias fases desde 2025, terminó con decenas de detenciones y la localización del cerebro de la organización en Tánger.

Arrestos y alcance territorial de la operación

La investigación obligó a coordinar actuaciones en siete provincias españolas. En total, las fuerzas de seguridad han detenido a 86 personas, entre cabecillas y colaboradores.

Coordinación policial en distintas provincias durante la operación.

Madrid: 65 detenidos.

65 detenidos. Guadalajara: 10 detenidos.

10 detenidos. Valencia: 5 detenidos.

5 detenidos. Málaga: 3 detenidos.

3 detenidos. Burgos, Almería y Girona: 1 detenido en cada provincia.

El juez de la Audiencia Nacional ordenó el ingreso en prisión para 18 de los arrestados. La Dirección General de la Policía señala que la investigación sigue abierta.

Detención del líder y situación en Marruecos

Los investigadores pudieron confirmar la ubicación del principal responsable en Tánger.

El fugitivo había abandonado su vivienda de lujo en Madrid meses atrás.

Fue detenido en Tánger y permanece encarcelado en Marruecos.

Está pendiente el trámite para su posible extradición a España.

Desde su posición de mando, coordinaba la logística, las compras y la planificación del transporte.

Registros, puntos de almacenamiento y material incautado

La operación incluyó registros en viviendas y naves y el cierre de varios almacenes usados por la organización.

33 registros practicados : 23 en Madrid, 7 en Guadalajara, 2 en Málaga y 1 en Valencia.

: 23 en Madrid, 7 en Guadalajara, 2 en Málaga y 1 en Valencia. 7 puntos de almacenamiento desmantelados.

Principales aprehensiones

10,8 toneladas de hachís .

. 21,8 kilos de marihuana.

2 armas largas y otras 4 prohibidas.

25 vehículos y 15 relojes de alta gama.

Casi 466.000 euros en efectivo.

Parte del material incautado: hachís y marihuana embalados para transporte.

Cómo operaba la red: rutas y coordinación

El estupefaciente llegaba desde Marruecos por mar hasta distintos puntos de la costa española. Desde allí, la droga se trasladaba a Madrid.

En la capital se almacenaba de forma temporal en viviendas y urbanizaciones. Esos inmuebles funcionaban como centros logísticos para su posterior reparto.

Uso de embarcaciones para introducir grandes cargamentos.

Transporte por carretera hasta lugares de custodia en Madrid.

Gestión centralizada por la cúpula desde el extranjero y desde España.

Tecnología y comunicaciones

Los investigadores constataron que la organización empleaba plataformas de mensajería cifrada.

Esas aplicaciones servían para coordinar entradas, rutas y entregas. También permitían ordenar la recogida y la distribución sin dejar trazas visibles.

Mecanismos de blanqueo detectados

El grupo no solo movía droga. También ocultaba y legitimaba los beneficios con técnicas financieras.

Contratación de créditos fraudulentos mediante testaferros.

Pagos a través de nóminas falsas.

Facturas apócrifas emitidas por empresas pantalla.

Compra y venta de vehículos de lujo e inmuebles.

Estas maniobras facilitaban la integración del dinero negro en la economía legal.

Cronología de las fases más significativas

La operación se ejecutó en varias etapas a lo largo de 2025 y 2026. Entre los hitos destacan diversas intervenciones con grandes aprehesiones.

En diciembre de 2025 se hallaron más de 2,1 toneladas de hachís en una vivienda de Las Tablas, Madrid.

en una vivienda de Las Tablas, Madrid. En marzo se produjo una primera gran oleada de detenciones. El líder, sin embargo, logró escapar.

A finales de junio se cerraron dos nuevos puntos: uno en las afueras de Madrid con más de 960 kg de hachís y 12 kg de cogollos, y otro en Sanchinarro con 1 tonelada de hachís.

y 12 kg de cogollos, y otro en Sanchinarro con de hachís. En Valencia, en una nave industrial de Silla, fueron intervenidas 4,6 toneladas destinadas a ser transportadas a Madrid.

destinadas a ser transportadas a Madrid. En El Cañaveral se detectó un ático usado como almacén donde se incautó una cantidad adicional de hachís.

Implicaciones legales y próximas diligencias

Varios detenidos están ya a disposición judicial y la Audiencia Nacional dirige parte del proceso.

Las autoridades advierten que la investigación continúa y no descartan nuevas detenciones ni más aprehensiones.

Los datos recabados se utilizarán para intentar desarticular las estructuras financieras y logísticas restantes.