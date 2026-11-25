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¿Cuáles son los motivos por los que clausuraron el supermercado Carrefour de calle 12? 0221: la Municipalidad de La Plata colocó fajas de clausura en el acceso del local ubicado en 12 y 57 tras una inspección que detectó irregularidades.

Según 0221, los inspectores municipales informaron que durante el control se constataron la venta de alimentos vencidos y la falta de inscripción en el Registro para la comercialización de Bebidas Alcohólicas (ReBA), requisito provincial obligatorio para vender alcohol.

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La versión local LaPlata1 detalló que el procedimiento se realizó durante la noche y que, aunque empleados ingresaron después para tareas internas, la atención al público permaneció suspendida sin fecha confirmada de reapertura.

0221 también consignó que la intervención municipal incluyó el cierre preventivo del acceso principal mediante fajas, y que la medida se tomó para resguardar la salubridad y el cumplimiento de habilitaciones administrativas.

El mismo reporte de 0221 recordó un antecedente: en junio de 2023 otra sucursal de Carrefour en la ciudad fue clausurada por incumplimientos administrativos, cuando la Comuna exigió regularizar la documentación habilitante antes de permitir la reapertura.

La clausura de la sucursal de calle 12 añade un foco local a la conversación sobre controles sanitarios y habilitaciones comerciales. Para contexto sobre la cadena y sus ofertas, el lector puede ver una nota reciente sobre ofertas en Carrefour y otra sobre una sucursal Carrefour Express, artículos del mismo grupo empresarial que ilustran la presencia de la marca en distintos mercados.

Por ahora el municipio no informó una fecha para levantar la faja de clausura ni comunicó sanciones concretas más allá del cierre preventivo; 0221 y LaPlata1 coinciden en que los pasos siguientes dependerán de la regularización documental y de las acciones que adopte la empresa para retirar la mercadería vencida.

Fuentes municipales y medios locales señalaron que la clausura busca mitigar riesgos vinculados a la seguridad alimentaria y asegurar el cumplimiento de registros provinciales obligatorios antes de autorizar la reapertura al público.

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