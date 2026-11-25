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Un amplio equipo de investigadores internacionales advierte que las sequías extremas pueden cambiar drásticamente el futuro de los cactus en América. El trabajo, publicado en Nature el 11 de noviembre de 2026, analiza casi mil especies y presenta proyecciones que obligan a replantear medidas de conservación.

Método y cifras principales del estudio sobre 993 especies

Los científicos modelaron la distribución climática de 993 especies de Cactaceae en América. El análisis combina proyecciones climáticas y escenarios de sequía extrema para finales de siglo.

Modelos que combinan proyecciones climáticas y escenarios de sequía para 993 especies.

25%–35% de las especies podría perder al menos el 80% de sus zonas climáticamente favorables.

de las especies podría perder al menos el 80% de sus zonas climáticamente favorables. Si no consideran dispersión, entre el 84% y 85% sufriría reducciones en sus áreas aptas.

sufriría reducciones en sus áreas aptas. Los modelos estándar que usan promedios climáticos subestiman el efecto de episodios extremos.

Cómo las sequías intensas aumentan el riesgo

Al introducir eventos de sequía severa, las pérdidas proyectadas crecen de manera notable. Las plantas suculentas no están inmunes a eventos prolongados.

Con una capacidad hipotética de dispersión de hasta 100 km, las estimaciones sin sequías extremas señalaban que entre el 58% y el 61% perdería parte de su área favorable.

Integrando sequías intensas, esa cifra sube a 69%–72%. Sin dispersión, el impacto es más dramático: 84%–85% de reducción de áreas aptas.

Regiones donde la diversidad de cactus caería con mayor fuerza

Los mapas del estudio muestran focos de pérdida que coinciden con centros de endemismo. Algunas zonas podrían perder un porcentaje relevante de su riqueza de especies.

Chile y la franja fronteriza con Argentina: caída cercana al 29%.

caída cercana al 29%. América Central: reducción estimada del 32%.

reducción estimada del 32%. Perú, Ecuador y centro de Colombia: pérdida aproximada del 34%.

pérdida aproximada del 34%. En áreas puntuales de América Central, la costa venezolana y el noroeste de Brasil, la disminución podría superar el 50%.

Un ejemplo sensible: Copiapoa solaris en Antofagasta

El estudio destaca poblaciones costeras chilenas de Copiapoa solaris, afectadas por sequías prolongadas. Su capacidad de almacenar agua no evita daños cuando faltan lluvias durante largos periodos.

Poblaciones de Copiapoa en la costa de Antofagasta vulnerables a sequías prolongadas.

Además del clima, la extracción ilegal y la degradación de hábitats aumentan la vulnerabilidad. En Chile, la recolección de ejemplares del género Copiapoa intensifica las amenazas.

Implicaciones para la UICN y las listas de amenaza

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ya clasifica cerca del 31% de las especies de cactus como amenazadas. Estos nuevos resultados servirán para actualizar evaluaciones.

Los autores señalan que la pérdida de áreas aptas no equivale automáticamente a extinciones inmediatas, pero sí eleva el riesgo acumulado frente a otras presiones.

Prioridades prácticas para proteger a los cactus

Los investigadores recomiendan cambios concretos en la vigilancia y la gestión. Incorporar fenómenos extremos y proteger hábitats locales son pasos clave.

Medidas urgentes sugeridas

Actualizar modelos para incluir sequías y olas de calor intensas.

Fortalecer la protección de áreas con especies endémicas y de distribución restringida.

Monitorear sobreviva y capacidad de regeneración de poblaciones.

Combatir la extracción ilegal y el tráfico de ejemplares.

Promover proyectos de restauración que mejoren conectividad

Qué datos seguir y por qué importan

Los autores piden seguimiento continuo de indicadores climáticos y biológicos. No basta con promedios anuales; hacen falta series que reflejen duración e intensidad de sequías.

También recomiendan coordinar inventarios regionales y localmente dirigidos, y mejorar la base de datos sobre la distribución real de especies.