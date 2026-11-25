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Dos días después del choque en Urda, la nueva autoridad investigadora del transporte lanzó una búsqueda urgente de personal. La convocatoria se publicó en la plataforma Funciona y encendió dudas sobre la capacidad operativa inmediata tras el siniestro ferroviario.

Convocatoria exprés: plazas anunciadas tras el accidente

La Autoridad Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes de Transporte (Aitat) publicó ocho ofertas internas apenas 48 horas después del accidente. Entre ellas figuraban cinco puestos de investigador, además de dos jefaturas de sección y una plaza de secretaría.

Convocatoria exprés publicada en la plataforma interna para cubrir plazas tras el accidente.

Plazas publicadas: ocho en total.

ocho en total. Investigadores solicitados: cinco, algunas con carácter coordinador.

cinco, algunas con carácter coordinador. Canal de difusión: plataforma Funciona, dirigida al funcionariado.

Perfiles requeridos y labores principales

Las convocatorias detallaron responsabilidades específicas para los distintos niveles. Los puestos se encuadran en los grupos A1 y A2 del funcionariado.

Coordinadores (nivel 28, A1)

Asumen la recogida y análisis de datos sobre accidentes ferroviarios.

sobre accidentes ferroviarios. Actuarán como responsables directos de investigaciones que se les asignen.

Realizarán entrevistas con implicados y testigos.

Elaborarán informes técnicos y participarán en grupos de trabajo.

Interacción prevista con foros nacionales e internacionales.

Investigadores de nivel 26 (A1/A2)

Su tarea principal será la recogida de datos in situ .

. Se espera su despliegue inmediato al lugar donde reposan los restos del AVE e Iryo.

Cooperarán con equipos técnicos para analizar evidencias locales.

Investigadores de nivel 26 preparados para el despliegue in situ en el lugar del siniestro.

Plazas disponibles antes del choque y plantilla interna

THE OBJECTIVE accedió a un documento interno que muestra la estructura funcional de la Aitat antes del siniestro.

El Excel interna indicaba 49 plazas asignadas a la autoridad.

Al menos cuatro de las cinco vacantes de investigador ya figuraban como “V” de vacante antes del accidente.

En total, alrededor de quince puestos estaban sin cubrir.

Breve historia institucional: creación y autonomía

La Aitat nació en agosto de 2024. Su estatuto orgánico se aprobó el 25 de febrero. Esta autoridad unifica las investigaciones ferroviarias, marítimas y aéreas.

Un rasgo distintivo es su independencia administrativa. A diferencia de la antigua Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), la Aitat no depende jerárquicamente del Gobierno.

Primeros hallazgos técnicos: velocidad y limitaciones en la investigación

En su primer informe, publicado 24 horas tras el siniestro, la Aitat indicó que la velocidad del AVE al chocar con el Iryo se situó entre 160 y 200 km/h. También señaló que los maquinistas aún no estaban en condiciones psicológicas para declarar.

Por ello, la autoridad subrayó que sus conclusiones iniciales son preliminares y que la investigación estaba en una fase muy temprana.

La versión inglesa y la ausencia de un párrafo clave

La versión en inglés del informe internacional carece de un párrafo que sí figura en la edición española. La diferencia llamó la atención por su contenido.

Edición española: cinco páginas.

Edición inglesa: cuatro páginas y generada casi 19 horas después .

. El fragmento suprimido aportaba una hipótesis ampliada sobre las causas del accidente.

¿Qué explicaba el párrafo eliminado?

Ese texto describía un suceso ocurrido a las 8:31 horas. Una avería en el sistema LZB habría degradado la circulación. Los trenes pasaron a operar en modo BSL.

En esa situación, las instrucciones entre el centro de control de ADIF y los maquinistas se transmitieron por teléfono. El informe español apuntaba que la cadena de averías, instrucciones y acciones podría haber acabado en la colisión.

Repercusiones políticas y alcance de la hipótesis

En los primeros comunicados públicos, el ministro de Transportes, Óscar Puente, centró la atención en una orden del responsable de circulación de Atocha.

La eliminación del párrafo en la versión internacional abre la posibilidad de causas múltiples. Estas incluyen fallos técnicos, deficiencias en los sistemas de protección y errores humanos. La hipótesis no descarta al controlador, pero amplía la investigación.

Destino de la versión inglesa y transparencia

La edición en inglés está pensada para organismos y especialistas extranjeros. Por ello, su omisión resulta relevante. Queda por esclarecer si fue un error o una decisión deliberada.

La Aitat mantiene todas las hipótesis abiertas mientras avanza la investigación.