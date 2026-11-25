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Ya está en Lidl: el supermercado lanza un set de 9 destornilladores Parkside para llegar a los rincones más difíciles – La Manzana Mordida
El set Parkside aparece en la web oficial de Lidl como producto disponible y se describe con vástago flexible y un estuche de almacenamiento; la ficha del producto muestra un precio de 9,99 € (IVA incluido) en la tienda online.
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La página de producto de Lidl lista el artículo como «PARKSIDE® Juego de destornilladores» y detalla las características: vástago flexible, mango ergonómico de dos componentes y un juego de puntas y llaves de vaso; en la descripción aparecen medidas y peso del conjunto.
Aunque algunas publicaciones y redes han difundido ofertas y variantes de sets Parkside a distintos precios, la información verificada en la ficha oficial es la referencia actual para la compra online y para comprobar el contenido exacto del set.
¿Qué incluye y para qué sirve?
Según la ficha de producto, el contenido especificado cubre puntas SL, Torx, Phillips y llaves de vaso, lo que permite usar el juego tanto en trabajos de precisión como en tornillería doméstica de mayor tamaño.
El vástago flexible facilita alcanzar tornillos en ángulos cerrados y el estuche compacto permite guardar las piezas ordenadas, opciones útiles para bricolaje en casa y reparaciones rápidas.
Si planeas comprarlo, recuerda que Lidl publica disponibilidad y precio en su tienda online y la ficha del producto sirve para confirmar características antes de dirigirse a la tienda física o añadirlo al carrito.
Este tipo de lanzamientos periódicos de Parkside en Lidl suelen repetirse en campañas semanales de la marca del distribuidor; comprobar la web oficial evita confusiones con ofertas antiguas o recreaciones de terceros.
Sources
- Lidl España — ficha del producto PARKSIDE: descripción, contenido y precio (9,99 €) en la tienda online.
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