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No es nuevo ni tiene las mejores prestaciones, pero este MacBook por menos de 600 euros es de los chollos más top de Back Market: la plataforma muestra un MacBook Pro M1 reacondicionado por 577 €.

Según la pieza publicada en Applesfera, «Back Market tiene el MacBook Pro M1 por 577 euros.»

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El artículo detalla que se trata del modelo MacBook Pro M1 con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, y que la oferta aparece en la sección de reacondicionados de Back Market: «MacBook Pro M1 (8 GB, 256 GB) Reacondicionados PVP en Back Market — 577,00 €.»

Applesfera explica también que Back Market clasifica el estado del producto en varias categorías y que la misma unidad en distinto estado sube de precio: «El MacBook Pro M1 que podemos encontrar a este precio se encuentra en la categoría Correcto, pero se puede elegir otras si buscamos que esté en muy buen estado: Muy bueno por 626 euros. Excelente por 653 euros.»

La ficha reseñada menciona la pantalla de 13,3 pulgadas del equipo, de modo que es una alternativa compacta si priorizas ahorro sobre lo último en potencia.

Si buscas modelos más nuevos o con otros procesadores, en el sitio hemos cubierto recientemente la llegada de unidades reacondicionadas del MacBook Air M5 y noticias sobre un futuro iMac con M6; ambos pueden servir como comparativa al valorar si conviene gastar cerca de 600 € en un M1.

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