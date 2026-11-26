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Lidl inaugura este jueves un nuevo supermercado en Aluche, según un aviso distribuido por Gacetín Madrid y recogido en fuentes locales; la apertura figura fechada para el 26 de noviembre en los terrenos de la antigua central de Telefónica en el barrio de Aluche.

La noticia sobre Lidl inaugura este jueves un nuevo supermercado en Aluche – Gacetín Madrid aparece en un canal de noticias locales y en una publicación de Economía Digital en LinkedIn que precisa la fecha y la ubicación del nuevo establecimiento.

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Según la publicación enlazada por Economía Digital, “El 26 de noviembre, Lidl abrirá un establecimiento en el distrito Latina, concretamente en el barrio de Aluche”, una fecha que coincide con el aviso difundido por Gacetín Madrid.

El emplazamiento mencionado —los terrenos de la antigua central de Telefónica en Aluche— aparece en la misma publicación de Economía Digital, que conecta la apertura con la continuidad del plan de expansión de Lidl en la Comunidad de Madrid.

La apertura se encuadra en una fase de crecimiento de la cadena en España: fuentes del sector han informado de múltiples inauguraciones en 2026 y de inversiones para nuevas tiendas en la región madrileña.

Para los vecinos, una nueva tienda de Lidl en Aluche supone más oferta comercial y empleo local, un efecto que otras aperturas recientes de la cadena también han registrado en comunicados sectoriales.

Sources