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La noche de Halloween dejó más disfraces que participantes en las concentraciones de Blocus en la mayoría de las ciudades españolas. El sábado 31 de octubre había empezado con escaparates reforzados y un amplio despliegue policial, pero las convocatorias apenas movilizaron a gente. Barcelona fue la excepción por el volumen de identificaciones, aunque tampoco se repitieron los saqueos de semanas atrás. Para los investigadores, la distancia entre las amenazas difundidas en redes y lo que ocurrió en la calle ayuda a medir el alcance real del grupo.

Halloween sin los saqueos que temían los comerciantes

Para muchos comerciantes, la amenaza no era abstracta. Semanas antes, los disturbios en Barcelona habían dejado decenas de locales dañados y un balance de 140 detenidos. También se habían registrado altercados en Bilbao. Con ese precedente, los nuevos mensajes que llamaban a causar destrozos y saquear tiendas inquietaron tanto a pequeños negocios como a grandes cadenas.

Muchas tiendas reforzaron escaparates o retiraron productos ante las convocatorias.

En varias ciudades, algunos comercios gastaron miles de euros en proteger sus escaparates. Otros optaron por retirar los productos expuestos antes de la noche del sábado. Los mensajes que circulaban en los canales de Blocus incluían amenazas de volver a la calle. Había llamamientos en Palma y Barcelona, entre otras ciudades.

El Ministerio del Interior desplegó efectivos para prevenir saqueos. Las policías autonómicas reforzaron a su vez sus dispositivos en Cataluña y el País Vasco. En los puntos señalados en las convocatorias, los agentes identificaron a personas en los alrededores. Según las fuentes policiales consultadas por THE OBJECTIVE, esa presencia ayudó a evitar incidentes.

En Barcelona se practicaron unas 1.400 identificaciones y hubo tres detenciones durante el dispositivo. En la mayoría de las demás ciudades, la asistencia a las concentraciones fue escasa. En la calle, el movimiento más visible fue el habitual de una noche de Halloween, no el que anunciaban los canales de Blocus.

Qué han encontrado la Policía y la Guardia Civil en los canales de Blocus

La Policía Nacional y la Guardia Civil siguen desde hace semanas la actividad del grupo, que ganó visibilidad en Telegram y TikTok. Su evaluación no apunta a un movimiento con una estructura estable ni a una organización con capacidad para sostener protestas coordinadas. Los agentes describen pequeños grupos de jóvenes que se citaban para cometer destrozos y robos.

Policía y Guardia Civil monitorizan canales y analizan perfiles en redes.

Las fuentes especializadas en ciberdelincuencia ponen como ejemplo los productos que buscaban quienes se sumaban a los saqueos. Mencionan teléfonos móviles y zapatillas caras. Tampoco han identificado una reivindicación común en los mensajes analizados. A su juicio, el tono de los chats podía sugerir una movilización mucho más amplia que la que acabó produciéndose.

Los investigadores distinguen, además, entre tomar como referencia los disturbios de otros países y contar con una capacidad similar para movilizar gente. En su análisis, Blocus queda lejos de los episodios registrados en Francia e Italia. Las fuentes policiales no ven indicios de que exista detrás del grupo un proyecto político ni una estrategia de protesta social.

Diez detenidos en las horas previas al 31 de octubre

El operativo de Halloween no empezó con los controles en la calle. Durante las 24 horas previas a la jornada, los cuerpos policiales actuaron contra varios investigados por los mensajes difundidos en Telegram. Entre los arrestados había varios menores de edad.

La Policía Nacional y la Guardia Civil detuvieron a ocho jóvenes en Valencia, Cataluña, Bilbao, Tenerife y Málaga.

en Valencia, Cataluña, Bilbao, Tenerife y Málaga. Los Mossos d’Esquadra arrestaron a otras dos personas en Barcelona en relación con los llamamientos.

Las pesquisas sobre esos mensajes se centraron en la presunta incitación a la violencia callejera desde canales vinculados a Blocus. Estas diez detenciones se produjeron antes de la jornada del sábado. Son distintas de las tres que se contabilizaron después en el dispositivo de Barcelona.

El detenido en Picanya al que se atribuye la creación de los chats

Uno de los arrestos se produjo en Picanya, en la provincia de Valencia. Allí, la Guardia Civil detuvo a un joven de 20 años al que sitúa como principal impulsor de Blocus en España. Los agentes intervinieron su teléfono móvil y dos ordenadores. A partir del análisis de esos dispositivos, le atribuyen la creación de los grupos de Telegram desde los que se alentaron los saqueos en Barcelona.

La jueza acordó el domingo su ingreso en prisión provisional. Para adoptar la medida, apreció riesgo de fuga y la posibilidad de que se destruyeran pruebas. El joven está investigado por presuntos delitos de organización criminal y desórdenes públicos agravados.

El viaje a París y la cuenta registrada con un número extranjero

Según las primeras pesquisas publicadas por elDiario.es, el joven había viajado a París antes de difundir las convocatorias. El medio también informó de que una de las cuentas de Telegram utilizadas para los llamamientos se registró con un número de teléfono extranjero.

Por ahora, la Policía Nacional y la Guardia Civil no han encontrado indicios de que un país extranjero dirigiera o promoviera las convocatorias en España. Las fuentes consultadas señalan que las menciones a Rusia no se han traducido en pruebas de una participación en los hechos investigados.

La investigación sigue abierta. Los agentes continúan examinando qué papel tuvo cada persona en los canales de Telegram y no descartan que haya nuevas detenciones en las próximas semanas.