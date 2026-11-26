Sauron acaba de forjar el Anillo Único y tiene un ejército a sus espaldas. Sin embargo, cuando por fin se encuentra frente a la alianza de elfos y hombres, decide rendirse. Así termina la tercera temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder, la serie de Prime Video. Tras ocho episodios, la batalla más esperada ni siquiera empieza. En su lugar queda una escena que divide a los personajes: mientras unos celebran, Galadriel busca el motivo por el que Sauron les ha cedido la victoria.

El final de Los Anillos de Poder cambia la batalla por una rendición

Atención: este artículo contiene spoilers del final de la tercera temporada de Los Anillos de Poder.

La euforia de los soldados choca con la inquietud de los líderes.

Ar-Pharazôn y sus soldados festejan en cuanto Sauron se entrega. Después de reunir a un ejército para combatirlo, pueden cantar victoria sin haber entrado en batalla. Pero la serie no deja que su júbilo marque el tono de la escena. Se detiene también en la sonrisa de Sauron, apenas visible, y en los rostros de quienes no saben aún qué hacer con lo que acaban de ver.

Elrond trata de asimilar el giro y a Gil-Galad se le nota el desconcierto. Galadriel y Celeborn, en cambio, desconfían de una capitulación que llega justo cuando su enemigo parece más fuerte. Todos han presenciado la misma rendición, pero no todos creen haber ganado. Esa diferencia permite que el episodio termine en el instante de mayor euforia para los soldados y de mayor inquietud para Galadriel.

Patrick McKay, uno de los responsables de la serie, explicó a TV Insider que la ironía del momento fue decisiva para cortar ahí. La entrega de Sauron es un episodio de la Segunda Edad que ya había inspirado pinturas e ilustraciones. La adaptación de Prime Video lo cuenta a través del contraste entre la alegría de Ar-Pharazôn y la calma del prisionero. Según McKay, lo que parece un triunfo deja al rey y a Númenor justo donde Sauron quería tenerlos.

Por qué Sauron se entrega justo después de forjar el Anillo Único

Los dos últimos episodios completan la forja del Anillo Único, un acontecimiento que la serie llevaba tiempo preparando. La temporada tarda en poner todas las piezas en su sitio. Cuando lo hace, sería lógico esperar que Sauron probara su fuerza contra quienes se han unido para detenerlo. Tiene a los orcos de su parte y ya ha creado el objeto del que depende buena parte de su proyecto de dominio.

La forja del Anillo Único, momento clave que precede a la rendición.

Pero forjar el Anillo y conquistar la Tierra Media son dos cosas distintas. Ganar una batalla contra elfos y hombres podría costarle demasiadas fuerzas. Entregarse, en cambio, le permite aplazar ese choque y observar qué hacen sus enemigos cuando creen que ya no tienen nada que temer de él. Sauron renuncia a combatir, no a sus planes.

McKay ve en ese gesto una muestra de la capacidad del personaje para improvisar. Sauron no necesita imponerse en el primer encuentro. Puede esperar a que su rival tome una decisión y encontrar después la forma de aprovecharla. Esa lectura explica la serenidad con la que afronta los últimos minutos del episodio, incluso cuando parece haber perdido toda capacidad de decidir su futuro.

Númenor llega unido al combate y Sauron pone el foco en Ar-Pharazôn

Antes de que Sauron aparezca, Númenor ha tenido que resolver su propia fractura. El entendimiento entre Míriel y Ar-Pharazôn reúne a los fieles y a los partidarios del rey usurpador bajo un mismo reino. Las negociaciones con Gil-Galad, Elrond y Galadriel permiten dar el siguiente paso: hombres y elfos se preparan para combatir juntos.

Ese esfuerzo ayuda a entender el entusiasmo de Ar-Pharazôn. Acaba de encabezar una fuerza capaz de plantar cara al Señor Oscuro y su adversario se entrega ante todos. Lo que no ve es que Sauron ya lo conoce. J. D. Payne, el otro responsable de la serie, señaló que su encuentro anterior le había bastado para detectar hasta qué punto podía corromperlo.

Para Payne, ahí está la ventaja que el personaje encuentra en la rendición. Una victoria militar podría dejarle un reino devastado. Si consigue influir en su gobernante, en cambio, puede aprovechar el poder que Númenor ya posee. La celebración de Ar-Pharazôn cobra así otro sentido: cuanto más convencido está de haber doblegado a Sauron, menos razones tiene para desconfiar de él.

La cuarta temporada hereda un problema: qué hacer con Sauron

Payne y McKay pueden cambiar la forma de contar ciertos episodios de Tolkien, pero no prescindir de todos sus hitos. La captura no puede convertirse en la muerte definitiva de Sauron. La propia serie ya mostró lo difícil que es acabar con él: los orcos intentaron matarlo y, pese a ello, terminó regresando.

Prime Video ya ha renovado Los Anillos de Poder para una cuarta temporada. El último episodio deja pendiente una decisión que nadie parecía haber previsto al preparar la batalla. Ar-Pharazôn celebra que el enemigo se haya puesto en sus manos, pero aún debe decidir qué hacer con él. Y Galadriel tiene que lidiar con un problema más inmediato: cómo convencer a quienes festejan la victoria de que su prisionero quizá contaba con ella.