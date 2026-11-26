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Raquel Bollo añadió a Lía Romero a las nominaciones de GH VIP en la gala del 26 de noviembre, según el recuento y la decisión anunciada en plató durante la emisión.

Las crónicas de la noche detallan que, tras unas nominaciones a la cara dentro de la casa, la organización mostró un reparto provisional de puntos que dejó a varios concursantes en riesgo; después, desde plató, Belén Esteban entregó el maletín a Raquel Bollo, que obtuvo así el poder extra de la nominación directa y sumó a Lía Romero a la lista final.

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| STOCK: tv studio

Los medios que cubrieron la gala recogen la lista definitiva de nominados de esta primera semana: Raquel Mosquera, Cristina Porta, Gianmarco Onestini, Pipi Estrada y Lía Romero, con Lía incluida por la decisión de Raquel Bollo desde el poder que le llegó con el maletín.

La crónica publicada por Gran Hermano VIP: primeros nominados en la gala del 26 de noviembre explica que la mecánica sufrió un fallo en plató y las nominaciones se hicieron en directo «a la cara», y que la intervención desde control alteró la previsión inicial dentro de la casa.

| STOCK: voting board

Cómo se decidió la nominación extra

Según el relato de la gala, Belén Esteban decidió no continuar en la casa y, tras comunicar su marcha, el presentador le ofreció elegir a quién dar el maletín con el poder extra; ella escogió a Raquel Bollo, que en privado recibió la información y, ya con ese poder, sumó a Lía Romero a la lista de nominados.

Los reportes en directo y las piezas de seguimiento subrayan que la suma de ese poder hizo que los nominados pasaran de cuatro a cinco esa semana, porque la casa había dejado inicialmente a Raquel Mosquera, Cristina Porta, Gianmarco y Pipi en la palestra antes de la decisión desde plató.

Reacciones y contexto en la casa

Las crónicas recogen además los reproches y tensiones que surgieron durante las nominaciones a la cara, con explicaciones de voto en voz alta y comentarios directos entre concursantes que alimentaron el debate posterior en redes y plató.

Los medios que cubrieron la gala ofrecieron el detalle de los puntos que cada concursante dio a otros participantes y citan frases y reproches que explican parte de la dinámica que llevó a las nominaciones de la noche.

Sources