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Almería presenta su programa de Navidad con 220 actividades que tiene el Paseo y el Tinglado como protagonistas – Ultima Hora recoge la propuesta municipal para la temporada 2026-27.

El Ayuntamiento ha aprobado contrataciones para preparar la Navidad 2026-2027 con un presupuesto conjunto de 417.272 euros, según informó TuPeriódico sobre los cuatro expedientes aprobados por la junta de gobierno local.

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Los expedientes incluyen el suministro e instalación de 70 casetas y 15 puestos para un mercado navideño, servicios de vigilancia y seguridad, un espectáculo de vídeo mapping en la Plaza Vieja y un show luminotécnico y musical en el Parque Nicolás Salmerón, de acuerdo con la nota publicada por TuPeriódico.

El programa urbano sitúa al Paseo y al Tinglado como espacios protagonistas de la agenda de actividades —la fuente original del titular (feed de Google News) señala las 220 actividades previstas—, mientras que el Consistorio fijó plazos para presentar ofertas, algunos de ellos con cierre el 23 de noviembre.

La concejala Eloísa Cabrera, citada por TuPeriódico, defendió que la Navidad combine tradición e innovación para favorecer el comercio, la hostelería y el turismo local.

La programación se suma a otras contrataciones municipales ya tramitadas, entre ellas la instalación del alumbrado extraordinario navideño, que el Consistorio ha situado como inversión destacada para estas fechas, según la misma información.

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