Los disturbios de Bilbao dejaron 19 detenidos, coches calcinados y comercios destrozados. Este martes 27 de octubre, la atención se centra en cómo se tramitarán las detenciones, muchas de ellas de menores de edad. También pesa lo ocurrido en Barcelona el pasado fin de semana y la convocatoria de nuevas marchas para Halloween. A cinco semanas de las elecciones del 29 de noviembre, el cierre de las listas abre otro frente: la disputa por el Senado.

Bilbao, Barcelona y las protestas convocadas para Halloween

Tras los incidentes de Barcelona, los daños registrados en Bilbao han vuelto a situar la seguridad en el centro de la actualidad. En el balance de la noche figuran 19 detenciones, además de los daños en vehículos y establecimientos. La presencia de menores entre los arrestados pone el foco en los pasos que se darán a partir de ahora en cada caso.

Daños en Bilbao tras los incidentes, con coches quemados y comercios destrozados.

Las próximas convocatorias están previstas para el sábado, coincidiendo con la noche de Halloween. Madrid y Málaga figuran entre las ciudades donde se han anunciado manifestaciones. Lo sucedido en Bilbao y Barcelona marca el contexto de esas citas, aunque no anticipa cómo se desarrollarán.

Las fuerzas de seguridad investigan quién está detrás de BLOCUS, una plataforma anónima a la que se atribuye un posible papel en las movilizaciones. Su aparición ha suscitado comparaciones con Tsunami Democràtic, que impulsó protestas en Cataluña. La comparación no establece un vínculo entre ambas plataformas ni aclara qué intervención tuvo BLOCUS en los disturbios.

El debate político se mueve entre las razones de las convocatorias y el uso de la violencia. Entre los motivos citados figuran el problema de la vivienda y un acto de Vito Quiles. La cancelación de este último no evitó los incidentes. En su columna «El fascismo rojo», Antonio Elorza interpreta esa violencia como una herramienta para influir en la vida política. Es la tesis del articulista, distinta de lo que pueda establecer la investigación policial.

Las listas del Senado ya están cerradas: así competirán los bloques

Con las candidaturas cerradas, la precampaña del 29 de noviembre entra en una fase en la que importa tanto quién se presenta como quién se retira. La diferencia se aprecia en el Senado. El PSOE y Frente Amplio concurren en coalición, mientras que el PP y Vox han optado por coordinar sus listas sin formar una candidatura conjunta.

Vox no presentará candidatura en seis provincias.

no presentará candidatura en seis provincias. El PP ha renunciado a concurrir en otras tres.

ha renunciado a concurrir en otras tres. En más de una decena de provincias, las listas del PP incluirán a un aspirante propuesto por Vox.

La coordinación se ha resuelto en los despachos, pero su resultado dependerá de cómo se vote. La papeleta del Senado permite escoger nombres. Allí donde la lista del PP incorpore a un aspirante propuesto por Vox, la estrategia pasa por que los electores marquen los tres nombres. El acuerdo entre partidos no garantiza que todos sus votantes sigan esa pauta.

El reparto de escaños dirá si el PP y Vox consiguen mantener el control de la Cámara Alta. La composición del Senado también tendrá consecuencias para el Tribunal Constitucional. La Cámara interviene en la renovación de una parte de sus magistrados, por lo que el resultado condicionará la negociación de esos nombramientos.

Ceuta: el aviso sobre seis embarcaciones marroquíes que llegó a Moncloa

La precampaña ha restado atención a Ceuta, donde están a punto de cumplirse tres meses del episodio fronterizo. Una información de Miguel Rojas en THE OBJECTIVE recupera lo ocurrido en la víspera. Según el periodista, la Guardia Civil detectó seis embarcaciones marroquíes en torno a las aguas de la ciudad y avisó a Moncloa ese mismo día.

Seis embarcaciones marroquíes fueron detectadas en torno a las aguas de Ceuta, según fuentes.

La secuencia distingue dos hechos: el avistamiento de los barcos y la comunicación a la Presidencia del Gobierno. Si se confirma el relato publicado, el aviso llegó un día antes de los hechos en la frontera. El dato sitúa el foco en la información que recibió el Ejecutivo y en cómo se gestionó antes del episodio.

La presencia de las embarcaciones no basta por sí sola para establecer su cometido ni para atribuir a Marruecos la organización de lo ocurrido. La cuestión que plantea la información es qué decía exactamente la alerta y qué respuesta se dio una vez trasladada a Moncloa.

Un exdirectivo de la SEPI declarará por los rescates de Plus Ultra y Air Europa

La campaña electoral coincidirá con una comparecencia judicial sobre las ayudas públicas concedidas tras la pandemia. José Ángel Partearroyo, exdirectivo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), está citado antes de las elecciones. Comparecerá como testigo, no como investigado, para responder sobre los rescates de Plus Ultra y Air Europa.

Pelayo Barro explica en THE OBJECTIVE que el paso de Partearroyo por la SEPI permite situarlo en el contexto de tres asuntos. A los dos rescates se suman las pesquisas sobre presuntas irregularidades en adjudicaciones de la sociedad estatal. En las informaciones sobre estas últimas aparecen los nombres de Leire Díez, Santos Cerdán y Vicente Fernández.

La citación se refiere a los rescates. El interés de la comparecencia está en lo que el exdirectivo pueda explicar sobre la tramitación de las ayudas y las decisiones que conoció. Como testigo, tendrá la obligación de decir la verdad sobre los hechos por los que se le pregunte.

Francisco Martín sale de la Delegación y vuelve el foco a las primarias del PSOE de 2017

Francisco Martín dejó la Delegación del Gobierno en Madrid después de quedar fuera de las listas electorales. La marcha se produce con la acampada de la Puerta del Sol aún activa y a cinco semanas de la votación. Vox ha anunciado una querella contra él por la gestión de esa protesta. Al no figurar en las listas, Martín tampoco optará al aforamiento que llevaría aparejado un escaño.

Según informa Fran Serrato en THE OBJECTIVE, en el PSOE hay quien vincula la inquietud por su salida con las primarias de 2017. Martín presidió Bancal de Rosas, la asociación que canalizó aportaciones para la campaña con la que Pedro Sánchez recuperó la secretaría general del partido.

El equipo recurrió a una campaña de financiación colectiva que recaudó más de 100.000 euros en menos de dos semanas. La fórmula generó reparos en la gestora que dirigía entonces el PSOE. La dirección provisional pidió a la candidatura que retomara los cauces tradicionales de financiación.

El rastro de aquellas aportaciones ha llegado a la Audiencia Nacional. El Tribunal de Cuentas le remitió los nombres de quienes donaron dinero a la campaña de las primarias. En la investigación que dirige el juez Ismael Moreno por presunta financiación irregular del PSOE figuran los ingresos de Bancal de Rosas. La remisión de los nombres no implica por sí misma que las donaciones fueran irregulares.