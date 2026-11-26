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Un alumno de 1º de ESO de Almería escribió a Felipe VI como parte de un trabajo de Lengua y, según Telecinco, recibió una carta de la Casa Real que incluía una fotografía oficial firmada por el monarca.

El colegio Novaschool de Almería seleccionó los cinco mejores correos del ejercicio y envió los elegidos a sus destinatarios; el texto de David fue uno de ellos, y la respuesta llegó el martes 24 de noviembre, remitida por el Gabinete de Planificación y Coordinación de la Casa Real, según Telecinco.

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La publicación local La Voz de Almería aporta detalles de la misiva: en la carta figura la fecha del 16 de noviembre y la firma de Cristóbal Moreno, jefe de la Secretaría de Despacho de la Casa de Su Majestad el Rey.

«Estimado David. Te escribo en contestación a la carta que dirigiste a Su Majestad el Rey el pasado mes de octubre… Con mucho gusto, me es grato enviarte, con un cordial saludo, la fotografía de Su Majestad, con su dedicatoria y firma, tal y como solicitabas en tu carta» Cristóbal Moreno, citado en La Voz de Almería

Telecinco señala que la carta fue remitida desde el Gabinete de Planificación y Coordinación de la Zarzuela y que el colegio agradeció el gesto en sus redes sociales, donde dijo que la respuesta «despierta la ilusión y la motivación» del alumnado.

Cómo llegó la carta y qué incluye

Según la información publicada, el centro había anunciado que los cinco mejores trabajos se enviarían a sus destinatarios como forma de motivación; Novaschool compartió en Instagram la imagen de la carta y la foto firmada, agradeciendo a la Casa Real el detalle, según Telecinco.

La Voz de Almería añade que la carta transmite «los mejores deseos de éxito en tus estudios» por parte del monarca y pide que el saludo se haga extensivo a compañeros y profesores, información que confirma el contenido remitido por la Secretaría de Despacho.

El suceso ha aparecido en medios regionales y nacionales, donde se destaca el impacto en el aula y la reacción del colegio; la historia es una muestra de un ejercicio escolar que llegó hasta la Zarzuela y obtuvo respuesta oficial.

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