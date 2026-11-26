Publicar en Facebook Publicar en Flipboard Compartir en LinkedIn Publicar en Reddit Compartir en Telegram Compartir en X Enviar a través de Whatsapp

Díaz Ayuso inaugura el tradicional Belén de la Real Casa de Correos, el primero con una escenografía a diferentes alturas y más de 500 figuras – Espacio Diario abrió la temporada navideña en Sol con un montaje que, según la presidenta, «ya es Navidad en la Comunidad de Madrid».

La presidenta Isabel Díaz Ayuso publicó en su cuenta oficial que «El Belén de este año mide 145m2 y tiene 500 figuras y un río de 30m», y anunció además la participación de coros escolares y comunitarios en las actividades junto al belén.

Te puede interesar

El montaje, instalado en la Real Casa de Correos en la Puerta del Sol, combina varias escenas en alturas distintas para lograr un recorrido más inmersivo, de acuerdo con la nota informativa sobre la inauguración incluida en el paquete de prensa que circuló en medios.

Las descripciones oficiales citadas por la presidenta detallan medidas y elementos del belén: 145 metros cuadrados de superficie, unas 500 figuras y un río de treinta metros que recorre parte del diorama.

El Belén podrá visitarse en horario abierto al público y forma parte de la programación navideña que incluye conciertos de villancicos en el patio de la Real Casa de Correos y actividades para familias. La Comunidad de Madrid ha usado previamente la Real Casa de Correos como sede de eventos y decoración institucional.

En años anteriores el montaje ya estuvo en Sol y contó con la colaboración de asociaciones belenistas; esta edición enfatiza la escenografía a distintas alturas como novedad para facilitar el paso y la mirada del visitante.

Esta inauguración llega en el contexto de la iniciativa Navidad en Sol, que combina el belén con conciertos y un bosque de los deseos en la sede regional; la programación y horarios se anuncian en canales oficiales de la Comunidad.

Sources