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La Evercross EK5SA aparece en la web de Carrefour por 529,99 €, una rebaja anunciada dentro de las promociones de Black Friday que reduce su PVP habitual de 1.499,99 €.

Carrefour lista la «Bicicleta Eléctrica Plegable De 16″ Evercross Ek5sa» en su tienda online por 529,99 € con envío gratuito y financiación opcional, y marca la oferta como válida hasta el 30/11/2026, según la ficha del producto.

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El análisis de Xataka confirma el precio de 529,99 € y describe la Evercross EK5SA como una bici urbana plegable con batería extraíble de 36 V y 13,5 Ah, autonomía máxima anunciada de hasta 60 km y asistencia limitada a 25 km/h; Xataka añade que el precio habitual se muestra como 1.499,99 €.

En la ficha de Carrefour se detalla que la bicicleta monta ruedas de 16 x 2,4 pulgadas, frenos de disco delantero y trasero, motor nominal de 250 W (hasta 350 W en pico) y pantalla con conectividad Bluetooth; el vendedor aparece como EVERCROSS SPORTS y la garantía legal se indica en la página.

Qué ofrece la Evercross EK5SA y para quién

El conjunto técnico la coloca en el segmento urbano: batería extraíble para recargar en casa, plegado compacto para guardar en espacios reducidos y una carga máxima indicada entre 100 y 120 kg, según la descripción del producto en Carrefour.

Xataka subraya la autonomía de hasta 60 km y advierte que esa cifra varía según el nivel de asistencia, el terreno y el peso del ciclista; también recuerda que la limitación a 25 km/h la adecua al uso dentro de la ciudad.

Si buscas otras ofertas de la cadena, Carrefour está publicitando descuentos en electrónica estos días; por ejemplo, hay artículos con rebaja en televisores y accesorios tecnológicos en la misma plataforma de ofertas.

Para comparar opciones y precios, esta promoción de la Evercross EK5SA se puede situar junto a otras rebajas recientes de Carrefour en electrónica y movilidad urbana, donde conviene revisar condiciones de vendedor y plazos de devolución cuando el producto se vende desde un tercero.

Antes de comprar conviene comprobar la disponibilidad en tu zona, el plazo de entrega indicado en la ficha y las condiciones de devolución del vendedor, que en la página de Carrefour especifica que las devoluciones de marketplace se tramitan online y pueden requerir contacto con el vendedor.

Sources

Xataka — confirma el precio de 529,99 €, el PVP anterior de 1.499,99 € y las especificaciones de autonomía y batería.

— confirma el precio de 529,99 €, el PVP anterior de 1.499,99 € y las especificaciones de autonomía y batería. Carrefour — ficha del producto con precio 529,99 €, detalles técnicos, vendedor EVERCROSS SPORTS y validez de la oferta hasta el 30/11/2026.

Internals: Samsung TU65M80HAU, Huawei Band 9