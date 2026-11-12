Isabel Díaz Ayuso: recibió a la opositora cubana Rosa María Payá en la Real Casa

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recibió este miércoles en la Real Casa de Correos a la opositora cubana Rosa María Payá Acevedo, según un resumen difundido por Google News que recoge la visita en la sede regional.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recibió este miércoles en la Real Casa de Correos a la opositora cubana Rosa María Payá Acevedo; la nota indica que la reunión tuvo lugar en la Real Casa de Correos y fue compartida en redes.

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Rosa María Payá Acevedo, identificada en la nota como fundadora de la plataforma CubaDecide, agradeció públicamente el apoyo tras el encuentro: en un mensaje en Facebook escribió «Gracias, Is» y destacó el respaldo institucional, según el mismo resumen.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recibió este miércoles en la Real Casa de Correos a la opositora cubana Rosa María Payá Acevedo y la reunión fue difundida por medios y redes sociales, que recogieron el agradecimiento de Payá tras el encuentro.

La información disponible en el resumen enlazado no incluye una agenda pública detallada de la reunión ni declaraciones de Ayuso; sí recoge la identificación de Payá como activista y su agradecimiento expresado en Facebook por el respaldo institucional.

Esta pieza se limita a los hechos verificados en el resumen: la visita de Rosa María Payá a la Real Casa de Correos, su condición de fundadora de CubaDecide y el mensaje público de agradecimiento a Ayuso tras la reunión.

Sources

Google News (RSS) — informó que Isabel Díaz Ayuso recibió a Rosa María Payá Acevedo en la Real Casa de Correos y recogió el agradecimiento publicado en Facebook.

Enlaces relacionados: Sala Canal como complemento y Real Casa de Correos iluminada, que ofrecen contexto sobre el uso institucional del edificio.