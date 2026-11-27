Una casa a medio vaciar, un tablón y una carta bastan para que «Verity: La sombra de un engaño» cambie de versión en el último minuto. La adaptación de la novela de Colleen Hoover quiere que ese hallazgo obligue a mirar de nuevo todo lo que ha ocurrido. A mí, en cambio, me dejó pensando en una escena que nunca vimos: aquella en la que Verity podría haber pedido ayuda. El problema del desenlace no es que ofrezca dos respuestas, sino que apenas se toma el tiempo de sostener la segunda.

Qué dice la carta de Verity y por qué cambia el final

A partir de aquí hay spoilers del desenlace. Para cuando Lowen encuentra la carta, ya sabe que Verity, interpretada por Anne Hathaway, fingía su estado catatónico. Lo que cambia con el hallazgo es la explicación de ese engaño. La mujer a la que Lowen creía haber descifrado cuenta una historia muy distinta de la que figura en su autobiografía.

En la carta, Verity sostiene que aquel manuscrito no era una confesión. Según su versión, inventó lo que allí se cuenta para dar forma al dolor que le causó la muerte de sus hijos. Su marido lo tomó por cierto e intentó matarla. Fingir la catatonia habría sido, por tanto, una forma de protegerse mientras esperaba una oportunidad para escapar.

Es un vuelco con potencial. Si la carta dice la verdad, el manuscrito hizo que Lowen interpretara como una amenaza a una mujer que se sentía acorralada. Si miente, Verity ha dejado por escrito una coartada capaz de sobrevivirla. La película no tiene por qué decidir cuál de las dos versiones es cierta. Sí necesita que ambas resulten creíbles cuando el espectador repasa lo que acaba de ver.

El detalle que debilita el giro: Lowen y Verity ya habían estado a solas

El miedo al marido explica por qué Verity mantiene la farsa delante de él. Cuesta más entender por qué nunca intenta romperla ante Lowen. Las dos comparten varios momentos a solas. En cualquiera de ellos, Verity podría haber tanteado a la recién llegada, sin necesidad de contarle toda la historia de golpe.

Eso no convierte el final en un agujero de guion. Una persona asustada puede desconfiar incluso de quien parece capaz de ayudarla. El problema es que la película no explora esa posibilidad. Bastaba un amago de conversación o un gesto de Lowen que le diera a Verity un motivo para callarse. Con ese antecedente, la carta habría dado otro sentido a una escena que ya conocíamos.

Una pista escondida que llega cuando ya no queda nada por investigar

La mudanza ofrece una ocasión para mirar donde antes nadie miraba. Aun así, el papel aparece bajo un tablón por casualidad, con la casa medio vacía. Lowen no llega hasta él porque haya seguido una pista o porque una contradicción la haya obligado a volver sobre sus pasos. Lo encuentra justo cuando el relato necesita poner en duda el manuscrito.

La mudanza propicia el hallazgo casual de la carta.

Es una variante de un recurso habitual en el thriller: una grabación, un diario o una carta entregan de golpe la explicación que faltaba. El formato no es el problema. Un documento puede complicar una investigación o revelar que una pista se leyó mal. Aquí, en cambio, el hallazgo abre una línea de investigación cuando la película ya está a punto de terminar.

La versión que prefiere Colleen Hoover

Si tuviera que escoger entre los dos textos, Colleen Hoover se quedaría con la autobiografía. En esa lectura, el manuscrito cuenta lo que ocurrió y la carta no merece crédito. Es la interpretación que prefiere la autora, no una respuesta definitiva que la adaptación le dé a Lowen.

Lo más provocador de esa lectura es que Verity no necesita que Lowen crea cada palabra de la carta. Le basta con que empiece a dudar de la primera versión. El tablón oculta así un texto capaz de cambiar lo que Lowen piensa de las personas con las que ha convivido, incluso si no contiene una sola verdad.