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Jorge Buxadé ha puesto un límite al acuerdo entre Vox y el PP para las elecciones del 29 de noviembre. El eurodiputado de Vox asegura que el pacto para concurrir con candidaturas conjuntas al Senado no se ha extendido a un programa de gobierno. En una entrevista en RNE, negó que ambos partidos estén negociando ya otras mayorías y explicó qué plantearía Vox si se abrieran conversaciones tras la votación.

El alcance del pacto entre el PP y Vox para el Senado

El acuerdo prevé que las listas del PP en seis circunscripciones incluyan a candidatos independientes propuestos por Vox. Buxadé, que también es coordinador jurídico del partido, sostuvo que esta fórmula permitirá a los votantes de Vox sentirse representados en esas candidaturas.

El pacto prevé candidaturas conjuntas al Senado en seis circunscripciones.

Según explicó, el objetivo es favorecer una mayoría en la Cámara Alta que, a su juicio, actúe con «sentido común». El eurodiputado defendió el pacto como una decisión de responsabilidad política frente a la alianza de Pedro Sánchez con fuerzas de izquierda a las que calificó de extremistas.

Qué llevaría Vox a una negociación de gobierno con el PP

Buxadé diferenció el pacto electoral de lo que podría ocurrir después del 29 de noviembre. Preguntado por un posible acuerdo de gobierno con el PP, insistió en que no hay una negociación programática en marcha.

Si esas conversaciones llegaran a producirse, el dirigente aseguró que la «prioridad nacional» estaría en la mesa. También defendió una reorganización de gran alcance que no se limitaría a los ministerios, sino que abarcaría al resto de la Administración pública.