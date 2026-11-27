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Amiga date cuenta fue la frase de Alberto Núñez Feijóo sobre vivienda que destacó en el debate electoral a cuatro del 26 de noviembre, a tres días de las elecciones generales. El líder del PP la dirigió a cámara al reprochar a Pedro Sánchez promesas anteriores de construir más casas.

Según EL PAÍS, Feijóo pronunció la expresión en su primera intervención y la llevaba escrita en sus notas. El medio explicó que el candidato la usó para cuestionar el cumplimiento de los compromisos socialistas sobre vivienda.

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La vivienda marcó el inicio del debate

La intervención llegó en el primer bloque del encuentro, dedicado a vivienda. El Periódico de Ibiza, que publicó información de Europa Press, recogió que Feijóo acusó al Gobierno de haber prometido en 2023 que aquella sería la legislatura de la vivienda.

El candidato popular criticó la repetición de ese compromiso y remató su argumento con «Amiga, date cuenta». El medio también recogió su frase sobre las dificultades para acceder a una casa, aunque se trata de una valoración política atribuida a Feijóo.

El debate enfrentó a Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau. RTVE informó de que fue el último debate televisado de la campaña, con las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre.

Una frase entre varios momentos virales

EL PAÍS situó la expresión entre los momentos televisivos que podían seguir comentándose durante los días previos a la votación. El periódico explicó que la frase, asociada habitualmente a señalar una relación tóxica, funcionó como guiño juvenil dentro de un intercambio político sobre vivienda.

La frase no fue el único recurso de Feijóo que llamó la atención durante el encuentro: el mismo artículo destacó otra referencia viral, esta vez sobre el precio de una pizza. Onda Cero también incluyó «Amiga, date cuenta» entre los momentos más virales de la noche.

El análisis de DatosRTVE ofrece contexto sobre el tono del debate: los cuatro candidatos dedicaron más tiempo a criticar a sus rivales que a presentar propuestas, según el análisis de sus intervenciones. La vivienda, junto con la corrupción y la inmigración, estuvo entre los asuntos principales.

En vivienda, RTVE recogió propuestas distintas de los candidatos. Feijóo planteó construir un millón de viviendas y crear una vicepresidencia centrada en el problema; Sánchez habló de construir y rehabilitar más, además de proteger a inquilinos y propietarios.

La frase «amiga date cuenta» quedó así ligada al cruce sobre la vivienda y a un debate de campaña marcado por las réplicas. También puedes consultar la controversia política sobre Sánchez y la información sobre Isabel Díaz Ayuso.

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