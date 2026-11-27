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Mónica Cruz se pronunció sobre Jonathan Andic el 20 de mayo de 2026 y pidió que se investigara el caso, tras conocer su detención. La actriz dijo que la situación le daba tristeza y recordó que había trabajado durante años con la familia.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Cruz afirmó: «Yo he trabajado con ellos muchos años y es una historia que me da mucha tristeza, no sé cuál es, que investiguen y no puedo decir más». También expresó que esperaba que la investigación aclarase lo sucedido.

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La actriz evitó dar por probadas las acusaciones. En la misma intervención calificó de «horrible» que un hijo sea sospechoso de la muerte de su padre y deseó que el asunto se resolviera «de la mejor manera posible».

Europa Press también recogió las palabras de Cruz sobre Isak Andic, a quien describió como «una persona increíble», y sus condolencias por lo ocurrido. Cruz dijo que había trabajado con la familia y pidió que el caso no deparase sorpresas.

El trasfondo judicial se remonta a la muerte de Isak Andic, fundador de Mango, el 14 de diciembre de 2024, después de caer por un barranco en Collbató, Barcelona. Artículo 14 informó en marzo de 2025 de que el juzgado de Martorell había reabierto la investigación para esclarecer las circunstancias.

Según aquella información de Europa Press publicada por Artículo 14, los Mossos d’Esquadra mantenían entonces como hipótesis principal una muerte accidental y debían completar el atestado. La investigación incluyó el análisis del teléfono de Andic, hallado al día siguiente, y declaraciones de testigos de la zona.

El artículo añadía que Jonathan Andic era la única persona que acompañaba a su padre en el momento de la caída, y que sus declaraciones habían resultado incongruentes con la inspección sobre el terreno, según fuentes citadas por la prensa.

Las palabras de Mónica Cruz, por tanto, fueron una reacción personal y una petición de que se investigara, no una valoración de las pruebas. La información disponible en las fuentes consultadas no permite presentar las acusaciones como una conclusión judicial.

Fuentes