Alberto Núñez Feijóo pidió este martes a los sindicatos que suspendan la huelga general prevista para el día 11. El líder del PP sostiene que la protesta, que su partido considera dirigida contra la oposición, puede complicar el diálogo con las centrales. El accidente ferroviario de Urda ha cambiado el clima en el que se prepara la movilización. Fuentes de la dirección popular aseguran que, tras el siniestro, hay voces dentro de los sindicatos que cuestionan la conveniencia de mantenerla.

Feijóo pide suspender la huelga del día 11 y mantener abierto el diálogo

El presidente del PP vinculó su petición con la relación que quiere mantener con los sindicatos en una futura legislatura. Dijo que necesita representantes con los que pueda sentarse a negociar y alcanzar acuerdos. También sostuvo que acudir a esa mesa con la reputación dañada debilitaría a las centrales. Defendió que prefiere contar con interlocutores sindicales fuertes y responsables.

Para Feijóo, la huelga marcaría un mal comienzo para esa relación. El dirigente popular cree que la movilización dejaría a los convocantes identificados con Pedro Sánchez. Su partido considera un error que las centrales dirijan la protesta contra una formación que no gobierna, pero con la que podrían tener que negociar.

En la dirección del PP recuerdan que Feijóo asistió a un congreso de la UGT. También aseguran que mantiene vínculos personales con miembros de esa organización y que esos contactos le permiten conocer opiniones internas. El partido presenta esa relación como prueba de que su petición de suspender la huelga no equivale a cerrar la puerta a los sindicatos.

Qué dice el PP sobre las discrepancias en los sindicatos

Fuentes de la dirección nacional del PP sostienen, en declaraciones a THE OBJECTIVE, que no todos los sindicalistas ven oportuno mantener la convocatoria. Sitúan las discrepancias dentro de las propias organizaciones que impulsaron la huelga, a las que identifican como sindicatos de izquierda. Distinguen así entre las centrales que promovieron la protesta y el resto de las organizaciones sindicales.

Según esas fuentes, parte de las objeciones tiene que ver con el coste electoral de seguir adelante tras el accidente de Urda. La versión sobre ese desacuerdo procede del PP. No se identifica a los representantes sindicales que habrían expresado sus reservas ni se recoge una respuesta de las centrales al respecto.

Los populares van más allá y atribuyen a la dirección del PSOE, con sede en Ferraz, la decisión de impulsar la huelga. La supuesta intervención de Ferraz es una acusación del PP, que no aporta pruebas para respaldarla en sus declaraciones. El partido también compara el posible desgaste de las centrales con el que, a su juicio, sufrieron por el caso de los ERE.

El accidente de Urda sitúa la seguridad ferroviaria en el centro del debate

La dirección popular ha incorporado al debate sobre la huelga la situación de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. En ese corredor se han registrado dos accidentes en menos de diez meses, con un balance conjunto de 115 fallecidos. El PP plantea que una posible falta de inversión en los sistemas de seguridad pudo influir en el siniestro de Urda.

Imagen de recurso de una línea de alta velocidad.

La falta de inversión no está acreditada como causa del accidente en la información disponible. En el plano político, el PP atribuye al Gobierno de Pedro Sánchez la responsabilidad por la gestión de la red. También afirma que el Ejecutivo no ha afrontado en ocho años una protesta sindical de alcance comparable.

Los populares cuestionan a quién se dirige la protesta en un momento en el que, según dicen, los maquinistas se sienten desprotegidos ante el Gobierno. Recuerdan asimismo que entre las víctimas del AVE hay trabajadores. Y ponen el foco en el calendario: la movilización está prevista para unos días antes de los funerales por las víctimas de Urda.

Con ese argumento, el PP pide a las centrales que expliquen por qué mantienen una protesta que, en su lectura, apunta a la oposición y no al Ejecutivo. Fuentes del partido advierten de que tendrán en cuenta esa decisión si la convocatoria sigue adelante. Feijóo, por su parte, ha insistido en que quiere preservar una vía de conversación con los representantes de los trabajadores.

El desalojo de la Puerta del Sol entra en la disputa electoral

Mientras la huelga sigue convocada, la acampada de la Puerta del Sol ha llegado a su fin. La Policía Nacional intervino para desalojar las tiendas que quedaban en la plaza madrileña. La dirección del PP contrapone el final de esa protesta a la decisión de mantener la huelga general.

Las mismas fuentes se preguntan si el PSOE confiaba en que la movilización de Sol le ayudara a recuperar terreno electoral. También cuestionan el peso que, en su interpretación, tuvo aquel movimiento ciudadano en la convocatoria de elecciones. Los populares leen el desalojo como un revés para la movilización de la izquierda en la calle. Sostienen que la cercanía del accidente de Urda limita la capacidad del PSOE para reactivar esas protestas durante la campaña.