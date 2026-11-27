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El hipérico, también conocido como hierba de San Juan, suele aparecer entre las opciones que se buscan cuando baja el ánimo. Pero antes de probarlo en gotas conviene mirar el botiquín: la planta puede reducir la eficacia de medicamentos de uso habitual. También importa qué extracto se elige. Los resultados de los estudios sobre depresión no se pueden trasladar a todos los preparados, incluido el hipérico líquido de Soria Natural.

Hipérico y medicamentos: qué revisar antes de la primera toma

La hierba de San Juan puede acelerar la metabolización de algunos fármacos. Al disminuir la cantidad de medicamento que llega a la sangre, también puede reducirse su efecto. Con otros tratamientos, el riesgo es distinto: la combinación puede aumentar la probabilidad de efectos adversos.

Si tomas medicación, lleva el envase del hipérico y tu lista de tratamientos a la farmacia o a la consulta.

Lidl: Parkside tiene pulverizadores y sopladores de mochila a batería Extracto de hipérico: qué beneficios tiene y qué debes saber antes de usarlo Anticonceptivos hormonales: el hipérico puede reducir la protección de algunos métodos y favorecer el sangrado entre reglas.

el hipérico puede reducir la protección de algunos métodos y favorecer el sangrado entre reglas. Antidepresivos: ciertas combinaciones aumentan el riesgo de síndrome serotoninérgico, una reacción que puede ser grave.

ciertas combinaciones aumentan el riesgo de síndrome serotoninérgico, una reacción que puede ser grave. Anticoagulantes: puede interferir con el efecto de medicamentos como la warfarina.

puede interferir con el efecto de medicamentos como la warfarina. Tratamientos especializados: puede reducir la eficacia de algunos fármacos para el VIH y de ciertos inmunosupresores.

La lista no es exhaustiva. Si tomas medicación, lleva el envase del extracto y tu lista de tratamientos a la farmacia o a la consulta. Incluye lo que tomas solo de vez en cuando. No suspendas un medicamento recetado para empezar a tomar hipérico.

Se desaconseja su uso durante el embarazo y la lactancia. Entre los posibles efectos adversos están las molestias digestivas, el mareo y una mayor sensibilidad al sol. Si ya lo tomas junto con un medicamento, consulta antes de modificar cualquiera de las dos tomas.

Qué se sabe sobre la hierba de San Juan y el estado de ánimo

Algunos estudios han observado beneficios a corto plazo con determinados extractos de hipérico en la depresión leve o moderada. Eso no significa que todas las gotas, cápsulas o infusiones de la planta tengan el mismo efecto. Los preparados pueden variar en su composición y concentración.

La serotonina y la dopamina suelen mencionarse al explicar cómo actúa la planta. Sus compuestos parecen influir en sistemas que regulan estas señales químicas. Sin embargo, el mecanismo no se conoce del todo y no se resume en que el hipérico «sube la serotonina».

Unos días de desánimo, un cuadro de ansiedad y un episodio depresivo no son lo mismo. La evidencia sobre depresión no demuestra que la planta alivie el estrés diario ni que funcione como tratamiento para la ansiedad. Tampoco permite predecir cómo responderá una persona a un frasco concreto.

Si la tristeza o la pérdida de interés persisten o interfieren con el sueño, el trabajo o la vida diaria, conviene pedir una valoración. Las gotas no sustituyen el diagnóstico ni un tratamiento indicado por un profesional.

Hipérico de Soria Natural: composición y pauta del cuentagotas

El producto se presenta en un frasco de 50 ml con cuentagotas. Su fórmula contiene agua, glicerina, gamma-ciclodextrinas y extracto liofilizado de Hypericum perforatum L. La glicerina forma parte de la base líquida del preparado.

Según la descripción del producto, la planta procede en su mayor parte de cultivos ecológicos. Ese dato se refiere al origen del ingrediente. No permite saber si el extracto equivale a uno de los evaluados en ensayos clínicos ni cambia el riesgo de interacciones.

Qué significan los mililitros y las gotas en la etiqueta

Para adultos, la pauta descrita para esta presentación es de 1 ml, unas 25 gotas, tres veces al día. Las gotas se diluyen en un poco de agua. El frasco debe agitarse antes de medir cada toma.

Esa equivalencia corresponde al cuentagotas de este producto. No debe usarse para calcular la cantidad de otro extracto, ya que la concentración y el tamaño de la gota pueden variar. Comprueba las indicaciones del envase que tienes en casa.

La pauta del fabricante tampoco indica si el preparado es adecuado para tu situación. Si un médico o farmacéutico te ha advertido de una interacción, tomar las gotas a otra hora no suele resolverla.

Usos tradicionales del hipérico: digestión, piel y vías respiratorias

La herbolaria atribuye al hipérico efectos calmantes y antiespasmódicos. También se ha usado para molestias digestivas y se le atribuye un efecto sobre la secreción de bilis. Estos usos tradicionales no demuestran que el extracto líquido sea eficaz para los espasmos intestinales.

La planta también figura en remedios populares para la incontinencia, la bronquitis y el asma. Las gotas no son un tratamiento probado para esos problemas. En el caso del asma, no deben utilizarse en lugar de los inhaladores prescritos.

Un extracto oral no es lo mismo que un preparado para la piel

Los aceites y otros preparados tópicos de hipérico tienen antecedentes de uso para molestias leves de la piel. De ahí vienen muchas referencias a sus propiedades cicatrizantes y astringentes. Esa tradición no demuestra que las gotas de uso oral sirvan para limpiar o cerrar una herida.

No apliques el contenido del cuentagotas sobre una herida abierta. Si buscas un preparado para la piel, comprueba que el envase indique el uso tópico. Una herida profunda o con signos de infección requiere atención sanitaria.