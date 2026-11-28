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Diez concursantes de La Voz 2026 pasan a la segunda semifinal tras el primer directo del 27 de noviembre. La gala de Antena 3, presentada por Eva González, dejó a seis participantes fuera del concurso.

Lola Índigo y Melendi llegan a la siguiente gala con tres concursantes cada uno. Pablo López y Mika conservan dos voces por equipo, según el balance de Antena 3.

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En el equipo de Lola Índigo siguen Kika Cardoso, Estrella Marina e Irene Molina. Melendi eligió a Marta Salas y Manuela de la Fuente, mientras que el público dio el pase a José Torres.

En el equipo de Mika continúan Aura Gómez y Carlos Martínez. En la primera semifinal, Aura interpretó «Color esperanza», José cantó «Rosa María», de Camarón, e Irene eligió «La despedida».

Cómo se repartieron los pases

La primera gala en directo de La Voz reunió a 16 concursantes. Según explicó El Confidencial, los espectadores podían votar por la web de Antena 3 o por teléfono.

El concursante más votado de cada equipo tenía el pase directo. Los cuatro coaches se repartían las otras seis plazas entre los cantantes que no habían conseguido ese primer pase.

Melendi y Lola Índigo empezaron la gala con cinco voces cada uno y podían salvar a dos. Pablo López y Mika empezaron con tres y podían salvar a una cada uno.

Así, los cuatro equipos perdieron al mismo número de concursantes, dos, uno, uno y dos según su tamaño inicial.

La Voz ya había contado con el voto de los espectadores en la primera semifinal de 2025. En aquella edición, el público también intervino en la elección de quienes seguían en el programa.

Fuentes