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La visita privada de la reina Letizia a BioCultura Madrid el 6 de noviembre de 2025 tuvo varios precedentes. La reina ya había recorrido los puestos de la feria en 2022 y 2023.

En 2025, Letizia acudió a IFEMA por la tarde, después de presidir los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño. La visita a la feria no figuraba en su agenda oficial, según Renovables Verdes.

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En el recinto se detuvo en el puesto de TicSilver, una firma de joyería artesanal que ya conocía. Según su responsable, Elisabeth Gómez, la reina reconoció su trabajo de ediciones anteriores y conversó con ella sobre sus diseños.

También pasó por Be Cherry Cosmetics, una firma extremeña que trabaja con ingredientes de origen vegetal. Su cofundadora, Ainoha Mantaut, contó que Letizia preguntó cómo había evolucionado el proyecto y se interesó por varios productos.

El puesto de joyería conecta varias de sus visitas. En 2023, la propia firma contó que Letizia había vuelto al expositor y se había llevado otra pieza de plata.

Un año antes, la reina había llegado sola al pabellón 9 de IFEMA un domingo por la tarde. La feria estaba a punto de cerrar, según el relato de ¡HOLA! publicado en Yahoo.

En aquella visita probó un tónico de rosas y se llevó unos pendientes de hilo de plata de TicSilver. También recorrió puestos de alimentación, entre ellos el de Conservas Virto, que le obsequió con espárragos ecológicos de Navarra.

Delia Gil, propietaria de una ganadería ecológica riojana, contó a ¡HOLA! que al principio no reconoció a Letizia. Cuando hablaron, la reina le preguntó si el público estaba comprando y cuánto tiempo llevaba su empresa acudiendo a la feria.

La edición de BioCultura Madrid de 2026

La organización sitúa la 42.ª edición del 26 al 29 de noviembre de 2026 en el pabellón 3 de IFEMA. Las visitas anteriores están documentadas, pero las fuentes consultadas no confirman que Letizia acuda a esta edición.

El programa reúne alimentación ecológica, cosmética certificada y moda sostenible, entre otros sectores. La organización prevé reunir a 400 expositores y celebrar más de 300 actividades paralelas.

Fuentes