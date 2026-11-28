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El Monsieur Cuisine Compact negro de Lidl figura a 149,99 € en la web, según publicó Directo al Paladar el 28 de noviembre. El medio identifica el modelo como SMCC 1100 A1 y describe la oferta como temporal.

El precio de venta está claro en la publicación, pero no el importe de la rebaja. El titular de Directo al Paladar habla de 50 € menos, mientras que el texto indica un precio anterior de 159,99 €.

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Como referencia, Microsoft Insider situó el lanzamiento online del Monsieur Cuisine Compact en 199,99 € el 30 de octubre. Ese precio de octubre no aclara cuál era el importe inmediatamente anterior a la oferta de noviembre.

Qué ofrece el robot de cocina compacto

La jarra del Monsieur Cuisine Compact tiene una capacidad de 1,5 litros. El robot incorpora una báscula para pesar ingredientes y reúne funciones de cocción, triturado y amasado.

Directo al Paladar también señala que el aparato se conecta por wifi para acceder a recetas guiadas y manejarlo desde el móvil. Entre los usos que recoge el medio están emulsionar salsas, cocinar al vapor y preparar platos a baja temperatura.

La capacidad de la jarra es el dato que conviene comparar si se suele cocinar en tandas grandes. Para preparaciones como un batido o una salsa, el mismo recipiente permite pesar los ingredientes y triturarlos.

Fuentes