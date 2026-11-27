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La máquina de coser Singer Simple 3232 tiene un brazo libre para hacer arreglos de ropa en casa. Aldi la incluyó en su promoción de Black Friday por 119 €, según La Manzana Mordida.

El brazo libre queda al retirar el compartimento de accesorios de la base. Así se puede deslizar una pernera o una manga alrededor del soporte para coser el dobladillo.

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La Simple 3232 ofrece 32 puntadas, entre básicas, elásticas y decorativas. Es un modelo mecánico: la puntada se elige con un mando giratorio y no hace falta una pantalla.

La ficha de Fnac indica que se pueden regular tanto el largo como el ancho de la puntada. La máquina también permite coser en reversa para rematar los extremos de una costura y evitar que se deshagan.

El modelo incorpora un enhebrador que ayuda a pasar el hilo por el ojo de la aguja. También permite levantar más el prensatelas para colocar varias capas de tela debajo.

Para sustituir un botón, la máquina puede hacer un ojal en un solo paso con el prensatelas específico. El tamaño del ojal se ajusta al botón que se vaya a colocar, según La Manzana Mordida.

El equipamiento habitual incluye prensatelas para cremalleras, botones y ojales, además de agujas, canillas y un descosedor. Conviene comprobar qué trae la caja de Aldi, porque los accesorios pueden variar según el distribuidor.

Precio y disponibilidad en Aldi

La Manzana Mordida sitúa el inicio de la promoción el 25 de noviembre. Los 119 € anunciados son 190 € menos que los 309 € que el medio recoge como referencia del catálogo.

Que la máquina de coser Singer figure en el folleto no garantiza que queden unidades en cada supermercado. Según el medio, Aldi recomienda consultar la disponibilidad en tienda y advierte de posibles diferencias de precio en Baleares y Canarias.

Fuentes