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Carrefour anuncia el televisor Samsung TU55M73HAU de 55 pulgadas con Mini LED por 299 € para socios del Club. El precio exige tener la aplicación Mi Carrefour.

La tienda muestra 379 € en el listado y pide añadir el televisor a la cesta para consultar el importe final. Con la promoción del Club, la diferencia respecto al precio que muestra el catálogo es de 80 €.

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Carrefour identifica el modelo con la etiqueta Black Flash, que indica el 30 de noviembre de 2026 como fecha de fin. El catálogo también señala que Carrefour vende directamente el televisor y ofrece recogida gratuita en tienda en cuatro horas.

El Samsung TU55M73HAU tiene resolución 4K UHD y una frecuencia de 60 Hz, según la ficha del comercio. Carrefour también enumera dos funciones de sonido: OTS Lite y Q-Symphony.

Otros Samsung Mini LED en el catálogo

El descuento para socios cambia la comparación con otros tamaños de la misma serie. Carrefour lista el TU50M73HAU de 50 pulgadas a 379 € y el TU65M73HAU de 65 pulgadas a 499 €.

En 55 pulgadas, el mismo catálogo muestra otro Samsung Mini LED: el Neo QLED TQ55QN70HAU, a 499 €. También anuncia resolución 4K y 60 Hz, pero identifica un procesador distinto, el NQ4 AI Processor.

La referencia importa al comparar precios. El 3 de noviembre, Tribuna Viajera recogió una oferta de 533 € en Carrefour para otro Neo QLED de 55 pulgadas, el TQ55QN73HAUXXC.

En aquel modelo, Tribuna Viajera explicó que la gama Neo QLED combina puntos cuánticos con retroiluminación Mini LED. Esta retroiluminación permite regular la luz por zonas.

Para comparar formatos mayores, también están las referencias del Samsung Mini LED de 85 pulgadas y del TCL de 65 pulgadas en Carrefour.

Fuentes