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España cerró el verano de 2026 con más personas trabajando que nunca, pero también con 95.900 parados más que en el trimestre anterior. Entre julio y septiembre, la ocupación creció en 73.600 personas y la tasa de paro subió al 10,18%. La Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE) ofrece una clave para entender ese contraste: el número de personas que trabajan o buscan empleo creció más que la ocupación.

La población activa bate un récord y el paro sube al 10,18%

El mercado laboral sumó 169.500 personas activas respecto al segundo trimestre. Con ese avance, la población activa alcanzó un máximo de 25.443.800 personas. La tasa de actividad subió dos décimas y se situó en el 59,5%.

La ocupación aumentó un 0,3% hasta alcanzar los 22.852.600 trabajadores, la cifra más alta de la serie. Aun así, fue el menor incremento del empleo en un tercer trimestre desde 2019.

El número de desempleados creció un 3,8%, el mayor repunte entre julio y septiembre desde 2020. Al cierre del trimestre había 2.591.200 personas en paro. La tasa de desempleo quedó tres décimas por encima de la registrada entre abril y junio.

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa puso el foco en otra comparación. Pese al aumento respecto al trimestre anterior, el 10,18% es la tasa de paro más baja para un tercer trimestre desde 2007.

El sector público gana ocupados mientras el privado retrocede

El récord de empleo no se explica por un avance en ambos sectores. El número de ocupados en el sector público creció en 89.900 personas, mientras que el sector privado perdió 16.300. El aumento del empleo público compensó esa caída y sostuvo todo el crecimiento neto de la ocupación.

El sector público ganó 89.900 ocupados mientras el privado perdió 16.300.

La población extranjera concentra el aumento del empleo

La EPA del verano, posterior al proceso de regularización extraordinaria, también muestra un contraste por nacionalidad. El número de ocupados extranjeros aumentó en 75.400 personas, un 2% más que en el trimestre anterior. Entre los españoles, en cambio, la ocupación se redujo en 1.800 personas, un 0,01%.

El desempleo subió en ambos grupos. Entre los españoles se registró el mayor aumento en términos absolutos, con 71.400 parados más. Entre los extranjeros, el incremento fue de 24.500 personas. En términos porcentuales, las subidas fueron del 3,8% y del 3,9%, respectivamente.

El balance interanual: 465.500 ocupados más

La comparación con el mismo trimestre del año anterior muestra una caída del paro, pese al repunte del verano. Los datos del INE reflejan estos cambios en los últimos doce meses: