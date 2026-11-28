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Patxi Salinas fichó por el Celta en 1992 tras diez años en el primer equipo del Athletic Club. En Vigo jugó una final de Copa y, tras retirarse, empezó a entrenar en la cantera celeste.

El central se formó en el Athletic y ganó con el primer equipo dos Ligas, una Copa y una Supercopa. El cambio a Vigo supuso incorporarse a un recién ascendido, como recordó en una entrevista con La Voz de Galicia.

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Salinas contó que Txetu Rojo le convenció para fichar por el Celta. Firmó por un año y, según recordó, el club ya le planteó renovar en los primeros meses.

De aquella etapa destacó el pase a la final de la Copa de 1994, tras eliminar al Tenerife. También recordó que el equipo se clasificó para Europa, aunque se retiró sin llegar a disputar la UEFA con el Celta.

En aquella entrevista de 2018, el bilbaíno explicó que sus mejores éxitos deportivos llegaron con el Athletic. Aun así, dijo que no podía elegir entre los dos clubes.

Del juvenil celeste al Bilbao Athletic

Patxi Salinas se retiró en 1998 y un año después asumió el juvenil del Celta, según El Correo. En la temporada 2005-06 dirigió al segundo juvenil del Athletic y ganó la Liga con una plantilla que incluía a San José e Iturraspe.

En el fútbol sénior pasó por clubes como el Ourense, el Rápido de Bouzas, el Burgos y el Badajoz. También entrenó en la máxima categoría de Malta, según AS.

En 2019 volvió a Lezama para dirigir al Basconia, segundo filial del Athletic. Firmó por dos temporadas con opción a una más y posteriormente dirigió al Bilbao Athletic, al que mantuvo en Primera Federación.

Tras su paso por el Portugalete, Patxi Salinas se incorporó en abril de 2023 al cuerpo técnico del Pafos chipriota. Allí volvió a coincidir con Míchel Salgado: habían sido compañeros en el Celta y en Chipre trabajaron juntos como entrenadores.

Fuentes