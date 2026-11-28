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Un ramo de albahaca puede perfumar toda la cocina y amanecer con las hojas negras después de una noche en la nevera. El frío explica ese cambio, pero no las diferencias que aparecen al probar una hoja recién cortada. La genovesa es dulce, la tailandesa recuerda al anís y la albahaca limón deja un aroma cítrico en los dedos. Elegir entre ellas cambia el sabor de una receta, y saber cómo guardarlas evita que se estropeen antes de llegar al plato.

Por qué se ennegrece la albahaca fresca y cómo conservarla

La albahaca es sensible al frío. Cuando la temperatura baja demasiado, los tejidos de las hojas pueden dañarse y oscurecerse. Por eso un ramo que entró verde en la nevera puede salir con manchas negras, incluso si lo compraste el día anterior.

Si vas a usarla pronto, trata los tallos como un pequeño ramo. Recorta la base y colócalos en un vaso con un poco de agua, sin sumergir las hojas. Déjalo en un rincón fresco de la cocina, lejos del sol directo. Cambia el agua si se enturbia y lava solo las hojas que vayas a utilizar en ese momento.

Cuando la cosecha supera lo que puedes gastar en unos días, conviene decidir qué harás con ella. Para un pesto, merece la pena emplear las hojas frescas y congelar el pesto en porciones. Si buscas un condimento para añadir a sopas y salsas, puedes secar las hojas y guardarlas en un frasco.

Cómo secar las hojas sin que aparezca moho

Aunque colgar ramilletes funciona con algunas aromáticas, las hojas de albahaca retienen mucha humedad. En un manojo apretado, las del interior pueden seguir húmedas cuando las de fuera ya parecen secas.

Escoge hojas sanas y elimina las que estén deterioradas. Si las lavas, retira el agua superficial con un paño limpio o papel de cocina. Extiéndelas en una sola capa sobre una rejilla o una bandeja limpia. Deja espacio entre ellas para que circule el aire. Elige un sitio seco, ventilado y a la sombra. Si el ambiente es húmedo, usa un deshidratador a baja temperatura. Comprueba que las hojas se quiebren al doblarlas. Si todavía se curvan sin romperse, necesitan más tiempo.

Guarda las hojas completamente secas en un tarro limpio y hermético, lejos de la luz. Puedes dejarlas enteras y desmenuzarlas justo antes de añadirlas al plato. Si aparece moho durante el secado o después de envasarlas, desecha la tanda afectada.

Qué variedad de albahaca elegir según lo que vas a cocinar

La albahaca pertenece a las lamiáceas, la misma familia que la menta. Dentro del género Ocimum hay especies e híbridos con aromas muy distintos. Incluso entre cultivares de una misma especie, el tamaño de la hoja y la intensidad del perfume pueden variar.

Genovesa para el pesto y tailandesa para un curry

Las hojas anchas y tiernas de la albahaca genovesa son las que muchos asocian con el pesto. Su aroma dulce también encaja con tomate, queso fresco y aceite de oliva. En una ensalada, basta con rasgar las hojas y añadirlas al servir para apreciar su perfume.

La albahaca genovesa aporta al pesto su aroma dulce.

Entre las albahacas dulces, la Romanesco ofrece un sabor más intenso. La Medinette, de porte compacto, es una opción si quieres tener una maceta en un balcón con poco espacio.

La albahaca tailandesa se reconoce por sus notas de anís y regaliz, a menudo acompañadas de un matiz especiado. Suele tener hojas más estrechas y tallos con tonos púrpuras. Su aroma aguanta mejor el calor de la cocción que el de la genovesa, por lo que funciona bien en curris y salteados.

Se puede usar una en lugar de la otra si es lo que tienes a mano, pero el plato no sabrá igual. La tailandesa vuelve más anisado un pesto. La genovesa, en cambio, da un acabado más dulce a un salteado.

Albahaca limón para el pescado y albahaca morada para la ensalada

La albahaca limón, un híbrido que también se conoce como Ocimum × citriodorum, desprende un perfume cítrico al frotar sus hojas. Pruébala sobre pescado al vapor o pollo a la plancha. También puedes añadir unas hojas a una limonada justo antes de servirla.

La albahaca morada llama la atención en la maceta y aporta color al plato. Cultivares como Dark Opal y Purpurascens tienen hojas de tonos púrpuras y pueden aportar un matiz especiado. Su color destaca en una ensalada con hojas verdes o sobre una tostada con queso fresco.

Cuánta albahaca seca sustituye a la fresca

Como punto de partida, usa una cucharadita de albahaca seca por cada cucharada de hojas frescas picadas que pida la receta. La proporción es orientativa. Un frasco que lleva meses abierto puede tener menos aroma que uno recién preparado.

La albahaca seca se integra bien en una salsa de tomate o un guiso de legumbres. Añádela durante la cocción para que se hidrate. Reserva las hojas frescas para el final si buscas un aroma más vivo, y no esperes que el condimento seco reproduzca la textura de un pesto.

La albahaca se usa como condimento, no como sustituto de un tratamiento médico. Si tomas warfarina, consulta con tu equipo sanitario antes de hacer cambios importantes en tu consumo habitual de alimentos con vitamina K.

Cómo cultivar albahaca en maceta y conseguir más hojas

Antes de sacar una maceta al balcón, fíjate en la temperatura nocturna. La albahaca crece con calor y buena luz, pero no tolera las heladas. Si la primavera aún trae noches frías, espera a que el tiempo se estabilice o mantenla en un lugar luminoso y protegido.

Elige una maceta con agujeros y llénala con un sustrato fértil y suelto. Lo importante es que el agua pueda salir después de cada riego. Si usas un plato bajo la maceta, vacíalo cuando termine de escurrir.

Comprueba la humedad de la tierra con un dedo en lugar de regar por calendario. Una maceta pequeña puede secarse rápido en verano y tardar más después de varios días nublados. Riega en la base para evitar que el follaje permanezca mojado durante horas.

El follaje húmedo y la escasa ventilación favorecen problemas como el mildiu velloso. Si tienes varias plantas, deja espacio entre ellas. Revisa también el envés de las hojas para detectar plagas como la mosca blanca o los trips.

Dónde pinzar el tallo y cuándo quitar las flores

Si la planta crece hacia arriba con un solo tallo, corta la punta justo por encima de un par de hojas. Ese corte favorece que salgan brotes laterales. Para cosechar, aprovecha las puntas tiernas en vez de arrancar siempre las hojas más grandes de la base.

Si cultivas la albahaca para cocinar, quita los botones florales cuando aparezcan. Al florecer, la planta suele producir menos hojas nuevas. Si tienes varias macetas, puedes dejar que una florezca para los insectos polinizadores y seguir cosechando las demás.

Tulsi, shiso y albahaca: qué indica el nombre botánico

Las etiquetas de semillas y plantones pueden llamar albahaca a plantas que no se usan del mismo modo. El nombre científico ayuda a distinguirlas, sobre todo si buscas una variedad para una receta concreta.

Albahaca culinaria: Ocimum basilicum es la especie a la que pertenecen muchos cultivares de cocina, entre ellos la genovesa.

Ocimum basilicum es la especie a la que pertenecen muchos cultivares de cocina, entre ellos la genovesa. Tulsi o albahaca sagrada: Ocimum tenuiflorum comparte género con la albahaca común, pero es otra especie. Se usa en infusiones y en tradiciones de la India.

Ocimum tenuiflorum comparte género con la albahaca común, pero es otra especie. Se usa en infusiones y en tradiciones de la India. Shiso o perilla: Perilla frutescens pertenece a otro género. Sus hojas dentadas, verdes o moradas, acompañan platos japoneses como el sushi y el sashimi.

El apodo «albahaca japonesa» puede llevar a comprar shiso cuando se buscaba una albahaca culinaria. Del mismo modo, «albahaca sagrada» identifica al tulsi. Los usos tradicionales del tulsi no se pueden atribuir a la genovesa solo porque ambas compartan parte del nombre.