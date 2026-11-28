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Mercadona ha abierto un supermercado con el modelo «Botiga 9» en Solsona, según informó Segre el 27 de noviembre. La apertura ha supuesto una inversión de 2,4 millones de euros, según el diario.

«Botiga 9», también llamado «Tienda 9», cambia tanto la distribución del supermercado como la forma de preparar los alimentos frescos. Según Actualidad eCommerce, la cadena busca que los clientes encuentren antes lo que necesitan y que el personal recorra menos distancia al reponer.

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La principal diferencia está en el obrador central. Allí se agrupan tareas como cortar, cocinar y envasar alimentos frescos, lo que libera espacio para exponer más productos en la zona de autoservicio.

El formato también modifica los equipos de refrigeración. Según Actualidad eCommerce, los expositores incorporan un sistema que limita la salida de aire frío hacia el pasillo.

La cadena estima que el modelo puede ahorrar hasta un 10 % de energía y un 40 % de agua. Son máximos comunicados para el formato, no resultados medidos en el supermercado de Solsona.

Los precedentes de Málaga y Tudela

Antes de la apertura de Solsona, Mercadona ya había estrenado el formato en el parque comercial Málaga Nostrum y en Tudela. Según Actualidad eCommerce, la tienda malagueña supuso una inversión de 4,2 millones de euros y creó 18 puestos de trabajo.

En Tudela, la inversión rondó los 4,6 millones de euros y la apertura generó 23 empleos. Los dos establecimientos también tienen horarios distintos, por lo que el modelo compartido no implica que todos los locales funcionen igual.

Mercadona prevé extender el formato entre 2026 y 2033, con una inversión global de 3.700 millones de euros, según Actualidad eCommerce. El plan pasa por sustituir progresivamente el modelo Tienda 8.

Fuentes