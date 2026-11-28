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Pocholo Martínez-Bordiú llevó su mochila de cuero a una entrevista con Bertín Osborne, según publicó El País en 2019. Aquella aparición está documentada, pero las fuentes consultadas no confirman la grabación de sus bolsos en una terraza de Madrid.

La entrevista con Osborne fue para el programa Mi casa es la vuestra. Allí, Pocholo Martínez-Bordiú contó que vivía en Ibiza en un camión al que había acoplado un vagón de mercancías.

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El perfil de El País también recogía su regreso a la televisión con Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition. Cuatro reunió para esa edición a Pocholo Martínez-Bordiú, Carmen Lomana, Miriam Saavedra y José Antonio Canales Rivera.

Fuentes